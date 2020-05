Madonna è tra le grandi star ad aver raccolto più di 8 miliardi di dollari per finanziare la ricerca sul coronavirus, a cui ha partecipato in modo significativo donando 1,1 milioni di dollari personalmente. Una scelta dettata anche dall’aver provato sulla sua pelle la malattia, che l’ha colpita come ha svelato ai fan lo scorso 1 maggio. Nella diretta la pop star aveva svelato di avere gli anticorpi per il coronavirus, ma i giornali hanno gonfiato il tutto con diversi titoli sensazionalistici in cui sembrava passare il messaggio che fosse ancora colpita dal virus.

https://www.instagram.com/p/B_2sE9IB1OT/?utm_source=ig_web_copy_link

Proprio su questo aspetto ha tenuto a fare una precisazione con un post su Instagram:”Sono grata di poter sostenere la ricerca per trovare la cura per il Covid-19. E, giusto per chiarire le cose a chi preferisce credere ai titoli sensazionalistici piuttosto che fare le proprie ricerche sulla natura di questo virus, al momento non sono malata”.

Poi va nello specifico svelando quando ha contratto il coronavirus: “Quando sei positivo agli anticorpi -spiega- significa che hai avuto il virus. Io mi sono ammalata più di 7 settimane fa, insieme a molti altri artisti nel mio show, alla fine del mio tour a Parigi ma tutti abbiamo pensato che si trattasse di un butta influenza. Grazie a Dio siamo tutti sani e salvi. Spero che questo chiarisca le cose. La conoscenza è potere!”.

Un gesto bello quello di Madonna, che arriva dopo il messaggio di vicinanza per l’Italia diffuso qualche settimana fa sui social network.