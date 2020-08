Madonna aveva previsto il Coronavirus lo scorso anno? Assolutamente no

L’Italia è famosa per il latte di bufala che dà prestigio a molti prodotti caseari tipici nostrani. Ma da quando è in corso l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, le bufale sono diventate il pane quotidiano dei social. Parliamo, ovviamente, delle numerose fake news nella quali ci imbattiamo ogni giorno. Alcune sono serie, nel senso che rischiano di creare una reale disinformazione con effetti nefasti, altre sono esilaranti e strappano un sorriso. E in quest’ultimo calderone rientra quella di Madonna aveva previsto Covid già in un concerto del 2019.

LEGGI ANCHE > Madonna dice che il vaccino anti-Covid «esiste già ma non ce lo dicono»

La fake news è stata condivisa su una pagina Facebook che annunciava: «Concerto di Madonna, guarda nel riquadro in alto a destra. La cabalista già sapeva del Covid? Coincidenze». E in allegato ha postato questa immagine.

Madonna aveva previsto Covid? Ma per favore

In alto a destra, come citato dalla pagina Facebook (che ha quasi 370mila like), si vede la cantante con sullo sfondo l’immagine del Coronavirus. Come spiega FactaNews, però, si tratta di un clamoroso fotomontaggio. E a chi glielo fa notare, il gestore della pagina dice che appare evidente dai video di quel concerto. In realtà le immagini confermano la tesi della bufala e, quindi, Madonna aveva previsto Covid è una fake news.

L’esibizione all’Eurovision Song Contest del 2019

Quell’esibizione live è andata in scena all’Eurovision Song Contest e pubblicata dalla stessa cantante sul proprio canale Youtube il 19 maggio del 2019, a meno di un anno dall’emergenza sanitaria che poi si è trasformata in una pandemia globale. Insomma, le evidenze erano, perdonate la ripetizione, evidenti. Eppure assistiamo a bufale come quella di Madonna aveva previsto Covid o dei cantanti di Sanremo che già sapevano del Coronavirus essendo saluti sul palco dell’Ariston con la maschera (di scena). Ma ne usciremo migliori, avevano detto.

(foto di copertina: da Facebook)