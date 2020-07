Madonna dice che il vaccino anti-Covid «esiste già ma non ce lo dicono»

Il ‘non cielo dicono’ che viaggia sui social varca anche i confini del mondo patinato delle star. L’ultima, in ordine di tempo, è stata Madonna che sulla propria pagina Instagram ha condiviso il video di quella che definisce «il suo nuovo eroe», la controversa dottoressa Stella Immanuel. Secondo la popstar, infatti, il vaccino anti-Covid esiste già da mesi, ma non viene ancora distribuito perché solo in questo modo i ricchi possono diventare sempre più ricchi, mentre i poveri sono destinati a morire.

«La verità ci renderà tutti liberi – scriveva la popstar su Instagram, allegando il video di Stella Immanuel -, ma alcune persone non vogliono sentire la verità. Specialmente le persone al potere che traggono profitto da questa lunga ricerca di un vaccino che, è stato dimostrato, è disponibile da mesi. Vogliono che la paura li controlli e lasciare che i ricchi diventino più ricchi e che i poveri e i malati si ammalino. Questa donna è la mia eroina. Grazie Stella Immanuel».

Madonna si riscopre complottista

Il contenuto è stato prima segnalato da Instagram e poi rimosso dallo stesso social network perché contiene informazioni false e fuorvianti su un tema delicato come il Coronavirus. Ma questo non ha fermato le critiche. Ad attaccare Madonna è stata anche l’ex voce degli Eurythmics Annie Lennox: «Questa è una vera follia. Non riesco a credere che tu stia sostenendo questi pericolosi ciarlatani. Spero che il tuo profilo sia stato hackerato e che ti spiegherai meglio».

La dottoressa Stella Immanuel

Nel video pubblicato (e ora rimosso) si vedeva la dottoressa Immanuel – nuovo guru che ha convinto anche Donald Trump jr.- affermare di aver curato 350 pazienti affetti da Coronavirus con l’idrossiclorochina. Numeri che non sono mai stati confermati. Anzi, gli studi scientifici hanno dimostrato che quel medicinale ha più effetti negativi che positivi sulle persone colpite da Covid. La dottoressa crede nel sangue alieno, nello sperma del diavolo e in altre teorie alquanto particolari.

