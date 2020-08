“Era tutto programmato!” – I complottisti e i cantanti mascherati a Sanremo 2020

La fantasia complottara non conosce confini. Per loro ogni bizzarra coincidenza costituisce automaticamente una prova a sostegno delle loro altrettanto bizzarre ipotesi, e non si discute: è così e basta. Del resto, sono quelli svegli e voi altro non siete che un gregge dormiente.

“Era tutto programmato!” – Alcuni cantanti, a Sanremo 2020, indossavano una mascherina. Per i complottisti era un evidente messaggio subliminale e la prova provata che ci troviamo al cospetto di un complotto globale.

Dall’inizio della pandemia, qualche illuminato aveva già puntato il dito, per esempio, contro la mascherina di M¥SS KETA. Di tanto in tanto sbucano post simili, come quello che vi stiamo per proporre, ma la cosa che fa rabbrividire non è tanto il post in sé ma i commenti allo stesso, nei quali praticamente tutti danno per scontato che la bizzarra teoria esposta sia una verità assoluta.

Eccovi i commenti. A voi i commenti.