La piattaforma che usa l’AI per organizzare il lavoro in team vince il Luiss Special Track

Una scelta che è arrivata dopo una attenta selezione tra 265 candidati provenienti da 46 Paesi. Il Luiss Special Track presso il GESA 2021 è stato vinto dalla piattaforma Beagle Learning, che aiuta i team a ottimizzare i propri processi di lavoro attraverso l’intelligenza artificiale. L’innovazione nel settore EdTech è stata protagonista della selezione che ha puntato a presentare la Luiss come una università all’avanguardia in questo campo.

Beagle Learning vince il Luiss Special Track

«La Luiss – ha dichiarato il rettore Andrea Prencipe – è un’università di scienze sociali aperta all’innovazione. In Luiss crediamo che le tecnologie digitali possano migliorare l’efficacia educativa delle nostre azioni all’interno e intorno all’istruzione superiore e siamo orgogliosi di aver aderito all’iniziativa GESA. Beagle Learning ci aiuterà a migliorare il nostro modello basato sulla ricerca che stiamo introducendo nei nostri programmi e a porre ulteriormente le domande, l’analisi e le capacità di pensiero critico degli studenti al centro di tutte le attività».

La soluzione vincitrice della selezione, Beagle appunto, offre un supporto ad aziende e a enti per migliorare i propri processi creativi e organizzativi. Queste ultime, attraverso Beagle, possono contribuire alla raccolta di domande e input che arrivano dai vari settori e dalle varie strutture dell’organizzazione: il sistema di intelligenza artificiale mette ordine, valuta, misura la qualità dei contenuti che vengono immagazzinati. In questo modo, quindi, fornisce degli elementi per dare una priorità alle migliori idee che vengono sviluppate all’interno delle organizzazioni, dando indicazioni ai team per la gestione dei propri flussi di lavoro.

Turner Bohlen, CEO di Beagle Learning, ha accolto con soddisfazione il riconoscimento ricevuto: «Siamo onorati – ha detto – di ricevere questo premio e siamo entusiasti di collaborare con la Luiss per portare l’inquiry learning nella loro università. Gli studenti verranno formati e faranno un uso esplicito di abilità trasferibili come leadership, creazione di consenso, capacità di porre domande, di ricerca, scrittura, conversazione».