La sfida dei talk sul Quirinale, Annunziata: «Da Mentana neanche una donna»

Eppure, si dimentica di un caposaldo delle maratone come Alessandra Sardoni e dell'ospite in studio Monica Guerzoni

Sicuramente, chi ha seguito la maratona delle elezioni per il Quirinale nella giornata di ieri ha notato il cambio di passo di Raiuno, con Monica Maggioni – direttrice del Tg1 – a organizzare una discussione ampia, varia e vivace (diversa dai toni ingessati solitamente usati dai programmi politici del servizio pubblico) negli studi di Saxa Rubra. Tra gli ospiti della Maggioni, oltre a Serena Bortone, anche Lucia Annunziata che, ieri, si è lasciata andare a una sottilissima polemica – colta da microfoni e telecamere – con la maratona di Enrico Mentana su La7: «Da Mentana non c’è neanche una donna» – ha detto sorridente, creando più di qualche imbarazzo alla stessa Monica Maggioni.

LEGGI ANCHE > La schiena dritta di Lucia Annunziata: «Sono più pennivendola o p*****a?»

Lucia Annunziata contro Mentana per l’assenza di donne alla Maratona: ma dimentica due pilastri

Una uscita che, tuttavia, non trova un riscontro con la realtà, dal momento che la trasmissione – diventata format – di Enrico Mentana (la diretta fiume, il dibattito incessante tra opinionisti in studio, la ricerca spasmodica di dichiarazioni direttamente dai protagonisti scovati dagli inviati di La7) presenta da sempre, tra i suoi capisaldi, un volto femminile di assoluto primo piano nel panorama del giornalismo televisivo. Alessandra Sardoni, infatti, collegata da Montecitorio, ha avuto modo di seguire, in Transatlantico, gli spostamenti dei politici e le manovre dei grandi elettori, offrendo il solito contributo indispensabile a un programma che, altrimenti, sarebbe rappresentato semplicemente dalle riflessioni delle persone in studio. È lei che dà le notizie su cui si basano i commenti successivi (evitando che la trasmissione si parli semplicemente addosso).

Inoltre, tra gli opinionisti interpellati da Enrico Mentana c’è stata anche Monica Guerzoni, giornalista del Corriere della Sera, che ha accompagnato le riflessioni di Franco Bechis, Alessandro De Angelis, Marco Damilano, Paolo Mieli (ma anche di Tommaso Labate e di Antonio Padellaro). Impossibile, insomma, farlo passare sotto traccia.