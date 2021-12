NewsGuard ha aggiornato la lista dei siti italiani definiti «disinformatori più influenti»

Le stagioni che stiamo vivendo non sono particolarmente serene. E questo vale a maggior ragione per l’ecosistema dell’informazione in Italia che è caratterizzato da diverse anomalie: siti web – soprattutto – che riescono a ottenere grandi risultati sui social network in termini di audience raggiunta, ma che riportano delle informazioni non considerate attendibili. Per questo – come da qualche anno a questa parte – NewsGuard (l’organizzazione che combatte la disinformazione e punta a dare una visione oggettiva del mondo dei media) ha realizzato uno studio, basato su una lunga analisi, che fotografa lo stato del giornalismo in Italia nell’ultimo anno. Ha selezionato un elenco di dieci siti definiti «disinformatori più influenti» e, allo stesso tempo, ha evidenziato i nomi di quelle testate che hanno ottenuto una valutazione molto alta e che hanno un engagement sui social network molto elevato.

NewsGuard aggiorna la classifica della disinformazione in Italia

Stando al report di NewsGuard, ancora una volta a farla da padrone per quanto riguarda le disinformazioni sono le notizie sul Covid-19, sulla pandemia, sui vaccini. Ovviamente, non sono mancate false informazioni sulle elezioni tedesche (uno dei grandi appuntamenti elettorali di questo 2021 ormai trascorso) e sulla politica europea. Un grande classico, invece, restano le elezioni statunitensi e i complotti pro-Trump che continuano a imperversare in ogni parte del web.

NewsGuard ha distribuito un punteggio compreso tra 0 e 100 basandosi su nove indicatori: la non pubblicazione di contenuti falsi, la presentazione in maniera responsabile dei contenuti, la correzione degli errori, la gestione della differenza tra notizie e opinioni, il mancato ricorso a titoli ingannevoli, la trasparenza sulla proprietà, la distinzione dei contenuti pubblicitari, l’evidenza dei conflitti di interesse, la chiarezza in merito agli estensori dei contenuti proposti.

Su questa base, ha stilato l’elenco dei dieci siti italiani ritenuti «disinformatori più influenti». Nell’elenco si possono trovare questi nomi: Il Primato Nazionale, ByoBlu, Databaseitalia, Lantidiplomatico, Scenarieconomici, Oltre.tv, Imolaoggi, Mag24, Eventiavversinews, Voxnews. Tra questi siti, ci sono delle new entry (che hanno iniziato le proprie attività in questo anno solare), mentre si sottolinea più volte l’orientamento di destra o di estrema destra di questi portali (soltanto in un caso, si fa riferimento esplicito a un orientamento di estrema sinistra).

Nell’analisi c’è spazio anche per i siti più affidabili – che rientrano in quel 5% dei portali italiani che ha ottenuto il punteggio massimo di NewsGuard – che hanno ottenuto un ottimo risultato in termini di visualizzazioni sui social network. A guidare questa speciale classifica c’è il portale di informazione e testata giornalistica Open, il progetto lanciato da Enrico Mentana.