I giornalisti in studio da Giletti non sono d’accordo con lui per l’intervista al dentista del braccio di silicone

L’annunciata esclusiva televisiva di Massimo Giletti, con Guido Russo, l’uomo con braccio di silicone intervistato in studio, aveva attirato critiche sin dai primissimi momenti del suo annuncio. Meno prevedibile, invece, che gli stessi ospiti di Massimo Giletti – nel corso della stessa trasmissione – potessero in qualche modo criticare in diretta la scelta di intervistare questo dentista che aveva studiato l’escamotage del braccio di silicone per evitare la vaccinazione e ottenere lo stesso il green pass. Gaia Tortora e Roberto D’Agostino, giornalisti presenti nello studio di La7, non hanno risparmiato frecciatine nei confronti di questa particolare scelta giornalistica.

Uomo con braccio di silicone da Giletti, le critiche dei giornalisti in studio

Gaia Tortora ha spiegato, innanzitutto, che il mondo dell’informazione dovrebbe riflettere in maniera molto attenta su quanto sta accadendo nel dibattito pubblico. Perché – dice – mettere su uno stesso livello un no-vax (nonostante la loro sfera sia decisamente ampia) e uno scienziato? Non c’è la scienza a suffragare le sue teorie, che a volte risultano bislacche.

Lo stesso Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia, ha avuto un confronto con Giletti, chiedendo se l’uomo con il braccio di silicone – alla fine – fosse o meno vaccinato. Il conduttore di Non è l’Arena ha detto che non lo sapeva ancora, perché lo avrebbe intervistato di lì a breve. A quel punto D’Agostino ha incalzato: «No, perché io non voglio stare nello stesso studio con una persona non vaccinata». Gaia Tortora lo ha “tranquillizzato”, dicendo che ciò non sarebbe stato possibile «visto che è una esclusiva di Massimo».

Alla fine, il dentista del braccio di silicone è stato intervistato da Giletti e ha anche affermato che si è vaccinato subito dopo l’episodio spiacevole che ha fatto parlare di lui in tutto il mondo. «A me giornalisticamente interessa capire cosa pensa il dottor Russo, perché l’ha fatto – ha detto Massimo Giletti -. Non facciamo processi sommari, cerchiamo di capire quale logica ci sia dietro». Nel cappello introduttivo all’intervista c’è stato anche spazio per una risposta a Enrico Mentana, con un confronto tutto interno a La7: il direttore del telegiornale aveva dichiarato di non voler lasciare spazio in nessun modo ai no-vax. Giletti ha replicato che nei programmi di approfondimento un contraddittorio è indispensabile. Ognuno, dunque, sulle proprie posizioni. Anche all’interno dello stesso spazio televisivo in cui si continua a dire che i no-vax non vanno ascoltati, ma che poi prevede l’intervista a un dentista che ha tentato di eludere il vaccino con un braccio in silicone.