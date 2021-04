Perché non si può parlare di “plagio” tra il LOL italiano e quello tedesco

In queste ore stanno circolando sui social network diverse versioni degli sketch che sono stati presentati nel corso di LOL – Chi ride e fuori, lo show comico andato in onda su Amazon Prime e che sta già diventando una miniera inesauribile di meme e di battute divertenti soprattutto sui social network. Alcuni stanno analizzando le presunte somiglianze tra LOL Italia e Germania, mettendo nel mirino soprattutto lo sketch di Lillo con i tre “giochi di prestigio” con il metro a rullo, con il pacco di fazzoletti monovelo e con il cestino dei rifiuti.

LOL Italia e Germania, le presunte somiglianze

Basti pensare a questo video che è stato realizzato su TikTok e che è stato reso virale su Twitter da Selvaggia Lucarelli:

Pretendo di SAPERE ORA COME STANNO LE COSE, sono già dall’avvocato. #lolchirideefuori pic.twitter.com/QWvt56v2li — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 12, 2021

Nelle immagini si vede uno dei partecipanti del cast tedesco (composto da Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Kurt Krömer, Max Giermann, Mirco Nontschew, Rick Kavanian, Tedros Teclebrhan, Torsten Sträter e Wigald Boning) realizzare lo stesso numero “magico” di Lillo. Si può parlare di plagio? Innanzitutto, la realizzazione di LOL in Germania è andata di pari passo con quella di LOL in Italia: le puntate della versione tedesca sono uscite a partire dai primi giorni di aprile e sono state registrate, quindi, pressoché in contemporanea.

Inoltre, lo sketch proposto da Lillo – come ricordato dallo stesso comico – è stato realizzato tempo fa da Lioz Shem Tov durante l’edizione 2018 di America’s Got Talent.

Dunque, una palese citazione comica, come ce ne sono state tante in diversi programmi televisivi. Ma anche parlare di eventuali plagi tra versione italiana e tedesca di LOL è piuttosto forzato: si tratta di un format comune, infatti, che fa leva – oltre che sugli stessi meccanismi – anche su oggetti di scena molto simili. Non è un caso, ad esempio, se un comico tedesco ha indossato un vestito da quadro della Monna Lisa esattamente come ha fatto Elio per gran parte delle sei ore in cui era suddiviso il format internazionale.

In ogni caso, LOL sembra essere concepito esattamente per far discutere le persone sui social network: sia se si dovesse trattare di battute e situazioni che fanno ridere, sia per quanto riguarda le polemiche. In questo caso, quella sui presunti plagi sembra essere scarsamente rilevante, visto il meccanismo del programma.