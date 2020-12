La Littizzetto e la frase sulla foto di Wanda Nara nuda

Non scopriamo oggi il tipo di comicità di Luciana Littizzetto. L’attrice che è nel team di Che Tempo Che Fa – il programma condotto da Fabio Fazio – da diversi anni nella serata di ieri si è prodotta nel suo consueto monologo in trasmissione. E la parte più controversa riguarda una battuta su Wanda Nara, la moglie di Icardi, imprenditrice, donna di spettacolo e anche opinionista e influencer. Wanda Nara ha posato nuda in sella a un cavallo.

Littizzetto su Wanda Nara, la polemica sui social network

«Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile». Non è certo la prima volta che Luciana Littizzetto utilizza la sua satira pungente (che ha da sempre il tratto tipico dell’impiego di sottintesi che hanno a che fare con la sfera del sesso) nei confronti di donne. Tuttavia, questa sua battuta in particolare ha sollevato un certo dibattito sui social network a partire da un tweet di Selvaggia Lucarelli.

Littizzetto e le battute su Wanda Nara: "Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile". Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh. pic.twitter.com/tA4WoUIBvF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 6, 2020

Dalla discussione che ne è seguita – e che ha portato l’hashtag #Littizzetto tra i trending topic in Italia tra la serata di ieri e la mattinata del 7 dicembre – si evince uno spaccato piuttosto inedito sulla comicità dell’attrice ospite di Che Tempo Che Fa. A quanto pare, una striscia di sicuro successo come quella di cui la Littizzetto è protagonista non riesce più a fare breccia nel pubblico dei social network. Si tratta di un prodotto che, ripetuto negli anni, è sempre più diventato di carattere televisivo, mentre in rete c’è una certa freddezza nell’accogliere le ultime performance dell’attrice.

In questo caso, c’è persino chi – sempre nell’ambito di questa discussione – definisce “sessista” la frase utilizzata. Il racconto delle sfaccettature dell’universo femminile – a 360 gradi – è sempre stato un elemento caratterizzante della carriera di Luciana Littizzetto. Perché adesso la cosa è diventata un problema?