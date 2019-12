Luciana Littizzetto, gamba e polso ingessati ma non perde l’ironia: «Buona fine e buon principio»

Un volo per strada e Luciana Littizzetto patisce un serio infortunio che l’ha portata alla rottura del polso e della rotula. L’attrice comica e conduttrice televisiva ha postato questa mattina su Instagram una foto con una ingessatura molto vistosa alla gamba destra e una fasciatura altrettanto abbondante al polso. Dagli hashtag si comprende la dinamica di quanto accaduto: la Littizzetto ha accennato a un ‘volo’ per strada e alla rottura della rotula e del polso.

Luciana Littizzetto e la foto con le ingessature

Visualizza questo post su Instagram E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto) in data: 28 Dic 2019 alle ore 11:04 PST

Tuttavia, non sembra aver perso il buonumore. Nonostante l’incidente e il grave infortunio, Luciana Littizzetto è apparsa sorridente in foto e ha commentato con un ironico: «Buona fine e buon principio», riferendosi all’immediata fine del 2019 e al Capodanno del 2020. In tanti i fan che le hanno rivolto gli auguri di pronta guarigione e, tra questi, anche tante personalità del mondo dello spettacolo, oltre allo staff della trasmissione Che Tempo Che Fa che l’aspetta fiduciosa per la seconda parte di stagione.

I tempi di recupero di Luciana Littizzetto e la sua partecipazione a Che Tempo Che Fa

Difficile che Luciana Littizzetto possa essere in trasmissione già a inizio gennaio, quando lo show di Fabio Fazio comincerà nuovamente su Raidue. Probabile, tuttavia, che l’attrice 55enne interverrà in trasmissione in maniera alternativa, come già ci ha abituati in passato. I tempi di recupero per infortuni di questo tipo (soprattutto la rottura della rotula) sono molto lunghi e prevedono anche una fastidiosa e noiosa riabilitazione, necessaria tuttavia a rimettersi completamente in sesto.