L’appello a favore di Open Arms lanciato da Luciana Littizzetto ha scatenato diverse polemiche. L’attrice comica è stata investita da diversi insulti, ma ha anche visto schierarsi in sua difesa chi sostiene la fine dei porti chiusi, tra cui Michela Murgia. A metter benzina sul fuoco è invece Giorgia Meloni che su twitter si dice stufa degli appelli «dei radical chich», dando la colpa al sole della località Toscana Capalbio.

Giorgia Meloni contro Luciana Littizzetto: «Basta con questi appelli da radical chic»

«Ma è il sole delle spiagge di Capalbio che fa questo effetto?» si chiede Giorgia Meloni nel tweet con cui risponde all’appello lanciato da Luciana Littizzetto. L’attrice piemontese nel video dice invita a far scendere i migranti dalla nave, usando lo slogan «siamo tutti #open arms». «Ma tutti chi??» ribatte la leader di Fratelli d’Italia su Twitter. Giorgia Meloni rilancia scrivendo che «gli italiani chiedono la difesa dei nostri confini e STOP immigrazione clandestina». Un appello che secondo la politica contrasta con «gli imbarazzanti appelli dei radical chic italiani: ma è il sole delle spiagge di Capalbio che fa questo effetto?». Tra i commenti in molti scrivono di non riconoscersi nelle parole usate da Luciana Littizzetto, autoeliminandosi da quel collettivo “tutti” utilizzato dall’attrice nel video. Ma c’è anche chi, in tono ironico, chiede a Giorgia Meloni se non si sia scordata qualcosa: «Blocco navale niente?»

#Littizzetto: "fateli scendere. Siamo tutti #OpenArms". Ma "tutti" chi? Gli italiani chiedono la difesa dei nostri confini e STOP immigrazione clandestina. Continuano gli imbarazzanti appelli dei radical chic italiani: ma è il sole delle spiagge di Capalbio che fa questo effetto? pic.twitter.com/7FrQAHVctj — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 16, 2019

(credits immagine di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI, tweet account Giorgia Meloni ن@GiorgiaMeloni)