Ha senso che il game show “Squid Game: La sfida” possa essere visto dai 7 anni in su?

Risposta breve: no. Le ragioni per cui i bambini debbano essere protetti dalla visione di contenuti come Squid Game non sono ancora del tutto chiare ai più, con tendenza a minimizzare

Squid Game: La sfida è il game show ispirato all’omonima serie che Netflix ha fatto uscire nel 2023 per alleviare l’attesa dei tantissimi fan, considerato che il cui sequel è atteso nel 2024. Al di là della posizione nelle classifiche del reality, ci sono persone e associazioni che hanno fatto notare come un contenuto del genere non venga etichettato come inadatti ai bambini e, anzi, Netflix indica che lo show è adatto ai bambini dai sette anni in su.

Squid Game: La sfida e l’emulazione, il ruolo di genitori e educatori

Considerati i casi di emulazione registrati nelle scuole elementari quando la serie coreana era all’apice della popolarità – tra zaini lanciati fuori dalla finestra, schiaffi e bimbi in lacrime – è importante sollevare questa questione cruciale: contenuti come questi non sono adatti ai bambini e l’accesso non deve essere così facile. Certo, vietare su Netflix un contenuto ai minori di 14 o 16 anni non vuol dire nulla, se poi questo stesso contenuto va in trend e compare su tutti gli smartphone e i tablet che vediamo e diamo in mano ai bambini costantemente.

Proprio qui scatta il ruolo fondamentale di adulti, dai genitori agli educatori, come ha sottolineato anche Fondazione Carolina. Spetta a loro monitorare e proteggere i bambini, la cui mente non recepisce contenuti relativi alla violenza nello stesso modo in cui riesce a farlo una mente adulta, facendo due cosa innanzitutto: evitando che, prima di una certa età, possano accedere a contenuti del genere; ponendosi come educatori e affrontando la questione quando – per quello che, spesso, è l’inevitabile contatto di un bambino con contenuti violenti – questo dovesse manifestare comportamenti emulativi sbagliati nei confronti degli altri bambini.