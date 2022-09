Licia Ronzulli non resiste al selfie, anche se è ospite in tv e anche se si sta parlando di difficoltà degli esercenti

La senatrice Licia Ronzulli sembra non resistere all’urgenza di scattare un selfie, anche se si trova in una trasmissione televisiva, anche se i suoi interlocutori sono impegnati in un’altra conversazione, anche se la conversazione in oggetto è drammatica, perché riguarda le profonde difficoltà degli esercenti messi in ginocchio dal caro energetico degli ultimi mesi. Nonostante questo, ospite di Morning News su Canale 5, Licia Ronzulli – esponente di Forza Italia – scatta un selfie che, nelle sue intenzioni, sarebbe stato utile a promuovere l’ospitata televisiva del giorno.

LEGGI ANCHE > Il governo pensa di combattere il cyberbullismo stanziando solo 2 milioni di euro

Licia Ronzulli e il selfie scattato mentre si parla di crisi economica

Nel momento esatto in cui la senatrice di Forza Italia esibisce il suo telefono, nella posa classica di chi sta per scattare una fotografia, una negoziante di Parabiago – in collegamento con la trasmissione – stava esponendo tutti i problemi della sua piccola azienda, in seguito al pesantissimo aumento delle bollette. Una problematica condivisa con milioni di italiani che, in questo periodo, con l’attuale congiuntura geopolitica e con i prezzi alle stelle delle materie energetiche, stanno facendo davvero tanta fatica a portare avanti le proprie attività o – semplicemente – a fare economia domestica.

Se, però, si vuole simboleggiare il vero distacco tra il Paese reale e la nostra politica, impegnata in questo momento in una campagna elettorale del tutto inutile e priva di sbocchi, ecco che l’immagine di Licia Ronzulli che scatta un selfie mentre la negoziante parla può rappresentare un buon indicatore. La classe dirigente italiana, impegnata nella corsa all’immagine, in quella che fa vincere soltanto coloro i quali riescono ad apparire in maniera migliore sulle proprie piattaforme social, manca di predisposizione all’ascolto. Un programma politico non deve essere realizzato, ma solo immortalato: in un selfie, in un post, in una card su Twitter. Dall’altra parte, però, i problemi restano e sono concreti. Nell’inquadratura, evidentemente, non ci entrano.