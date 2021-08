Ai lettori di Libero non è piaciuto il titolo «Criminali No-Vax»

Occorre dire due cose prima di affrontare il nocciolo della questione. Alessandro Sallusti, nuovo direttore di Libero, è sempre stato favorevole alle vaccinazioni e lo ha sempre dichiarato pubblicamente, anche in trasmissioni televisive con vasto contraddittorio. Lo stesso vale per l’altra firma storica del giornale, quella di Vittorio Feltri, che continua a twittare contro i no-vax e a favore della vaccinazione anti coronavirus. C’è anche da dire, però, che in passato Libero aveva costruito attorno a sé un gruppo di lettori con le idee abbastanza chiare sul virus e sui meccanismi di contrasto alla diffusione della pandemia: molto critico con le restrizioni del governo Conte 2, ad esempio, con grande spazio ad analisi sull’origine del coronavirus che, talvolta, si spingevano oltre l’analisi oggettiva dei fatti. Per questo, il titolo di oggi – dopo le manifestazioni violente dei no-green pass che hanno colpito molti giornalisti, tra cui Francesco Giovannetti di Repubblica – non è piaciuto a moltissimi suoi lettori.

Libero sui no vax, il titolo non piace ai suoi lettori tradizionali

La scelta di Alessandro Sallusti per l’apertura della prima pagina è stata quella di una frase secca: «Criminali no vax», con tanto di occhiello «superato il limite». Una scelta di campo ben precisa: dal lato dei manifestanti ci sono i violenti e i facinorosi, quelli che colpiscono i giornalisti e – in quanto tale – vengono identificati. Una scelta che, tuttavia, i lettori di Libero non hanno approvato. Lo si vede dai commenti alla pagina Facebook del quotidiano che questa mattina, come fa ogni giorno, ha pubblicato la prima pagina “vetrina” dell’edizione del 31 agosto.