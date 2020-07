In migliaia tornano a manifestare contro il governo in Libano, dove una lunga crisi economica e il lockdown stanno mettendo a dura prova i cittadini.

Durante il mese di luglio, e nonostante le regole sul distanziamento sociale, i cittadini nei principali centri urbani del Paese sono scesi in piazza, cantando slogan contro il governo e manifestano il loro malcontento.

La crisi, il risultato di anni di corruzione delle autorità locali e governative e una pessima gestione finanziaria delle risorse del Paese, ha causato livelli di disoccupazione e povertà senza precedenti, la chiusura forzata di innumerevoli attività e un’inflazione alla stelle (la lira libanese ha perso circa il 70% del suo valore dall’ottobre scorso).

La lunga resistenza dei cittadini contro il governo in Libano

Già dallo scorso autunno, il malcontento generale era risultato in proteste di massa, alcune violente, contro l’elite politica. A causa della pandemia da coronavirus però, le manifestazioni si erano completamente fermate.

Il governo del Primo Ministro Hassan Diab, è al potere da poco più di 4 mesi ma i manifestanti lo accusano di aver fatto poco o niente per alleviare il i grandi problemi che ha ereditato.

Come in molti altri Paesi in Medio Oriente e nel resto del mondo, Il lockdown ha reso le condizioni di vita e le difficoltà economiche della popolazione sempre peggiori. In alcune città, i residenti non hanno elettricità. A livello nazionale, le banche si rifiutano di rilasciare contanti e in molti fanno fatica a comprare beni essenziali come detersivi e pannolini.

Il problema dell’elettricità è da sempre uno dei motivi per cui i cittadini protestano contro il governo. Negli ultimi mesi, però, la situazione è diventata critica. A Beirut, la capitale dove vive circa il 3% della popolazione libanese, dei vecchi generatori sono l’unica fonte di energia per i lampioni e altre luci necessarie.

Persino il Rafik Hariri University Hospital, la principale struttura sanitaria dove vengono curati i pazienti di Covid-19, rimane spesso senza corrente.

Beirut, una delle città più dinamiche, turistiche e vibranti della regione, ha decisamente cambiato aspetto. Il suo brillante skyline, cosí come la speranza degli abitanti, sono infatti scomparsi.

(Immagine di copertina: Wikimedia Commons)