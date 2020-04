In America molte star stanno combattendo in prima linea contro il coronavirus ed uno di questi è sicuramente Leonardo DiCaprio. L’attore premio Oscar ha aperto un fondo con l’iniziativa America’s Food Fund per acquistare cibo a chi non può permetterselo durante la pandemia. Una campagna importante che ha già riscosso ampi consensi e adesioni. Ora però l’attore vuole anche rendere felice un suo personale fan ed è arrivato a mettere in palio un giorno sul set del suo nuovo film Killers of The Flower Moon.

Nel film di Martin Scorsese, con cui lavorerà insieme a Robert De Niro ed è proprio durante un video facebook con lui che ha annunciato la lodevole iniziativa:

“Se ti sei mai chiesto come sia poter lavorare con il grande Martin Scorsese, Robert De Niro e me stesso, questa è la tua occasione. Robert e io reciteremo in un nuovo film intitolato Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese. Vogliamo offrirti un ruolo da protagonista, l’opportunità di passare la giornata sul set con noi tre e partecipare alla premiere. Per avere la possibilità di partecipare, vai su allinchallenge.com e fai una donazione. Il 100% di essa andrà a Meals on Wheels America, NoKidHungry e #AmericasFoodFund.“

Un’occasione dunque di conoscere dal vivo uno degli attori più importanti della storia del cinema contemporaneo e di partecipare ad un’intera giornata sul set. Un’esperienza unica per gli amanti della settima arte, dove fare del bene potrebbe anche regalare una gioia a sorpresa.