La programmazione televisiva è stata pesantemente influenzata dall’emergenza coronavirus e uno dei programmi bloccati è La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. Il cooking show del mezzogiorno di Rai1, che è tra i programmi più amati degli italiani, è sospeso dallo scorso 12 marzo e nessuno ha pensato di mandare in onda le repliche. La polemica è stata riaccesa da Elisa Isoardi che ne ha parlato in una diretta Instagram insieme a Daniele Persegani, uno degli chef abitualmente in onda con lei:

“Stiamo cercando di ritornare almeno su Rai1, che non sarebbe male… perché dà la possibilità a tanti anche di collegarsi… anche perché il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo momento Cerchiamo di ritornare, l’11 maggio, sei pronto Daniele a tornare in televisione? Tanto le nostre repliche non le mandano, prima cosa… vabbè, lasciamo perdere va…”

Un sassolino bello pesante quello che Elisa Isoardi ha voluto togliersi dalla scarpa. La conduttrice vorrebbe tornare in onda con il suo programma, o quantomeno vedere le repliche della passata edizione visto che la sua fascia oraria è ora occupata da un best of di Linea Verde. La Prova del Cuoco è un appuntamento fisso per gli italiani e potrebbe sicuramente fare compagnia alle famiglie, suggerendo magari nuove ricette da realizzare. A riprova della popolarità del cibo in questo periodo ci sono anche le dirette Instagram della conduttrice, che propone in sostituzione del programma di Rai 1 un più personale “A casa con Elisa” in cui cucina spiegando delle ricette al pubblic.

Chissà se la Rai ascolterà le parole di Elisa Isoardi e rivedrà ad un mese di distanza la scelta di bloccare il programma.