La Lega vuole querelare il Corriere per il suo sondaggio sulla Campania

Non è proprio un unicum perché una notizia di una querela simile era stata data da un candidato alle regionali in Calabria all’epoca delle elezioni amministrative locali. Ma questa volta, visto che proprio la Lega è al centro della questione, la notizia assume tutta un’altra rilevanza. Nella giornata di ieri, infatti, era stato diffuso un sondaggio Ipsos (pubblicato sul Corriere della Sera) a proposito delle elezioni in Campania. La Lega vuole querelare la testata di via Solferino per il dato che è stato comunicato.

Lega querela sondaggio del Corriere che la dà al 3%

Il sondaggio dava la Lega in Campania al 3,3%, con Stefano Caldoro – candidato del centrodestra – staccato di oltre 20 punti da Vincenzo De Luca, che è dato come riconfermatissimo alla guida della regione meridionale. Nicola Molteni, responsabile area sud del Carroccio, non ci sta e annuncia una clamorosa azione legale e una richiesta di risarcimento da 500mila euro.

«Un sondaggio su 930 persone che parlano a nome di 5 milioni di campani – dice Molteni -, di cui il 20% dice che non sa che cosa voterà. Ma agli amici di De Luca tanto basta per parlare di “tracollo”. Più inattendibile di così non si poteva essere». Per questo si annuncia la querela contro il Corriere della Sera che, tra l’altro, si è limitato a riportare una valutazione statistica elaborata dall’istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli.

Lega querela sondaggio, la reazione di Molteni

Il dato ha infastidito profondamente la compagine del Carroccio che già da diverso tempo sta facendo i conti, questa volta a livello nazionale, con rilevazioni non propriamente favorevoli. Nicola Molteni, nell’annunciare la querela al Corriere, ha citato un altro sondaggio – questa volta pubblicato dal Sole 24 Ore – che dà la Lega come forza protagonista del centrodestra in Campania. Ma c’è una riflessione da fare: se Matteo Salvini afferma – da diverso tempo – che ai sondaggi non crede («Non credo ai sondaggi, come ai virologi» – aveva detto a luglio), perché la Lega si sta scaldando tanto?