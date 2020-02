Dal carroccio alla carrozza è un attimo. Per polemizzare contro il blocco delle auto, l’eurodeputata Lega Silvia Sardone e l’assessore regionale Stefano Bolognini hanno girato per Milano protestando contro la decisione del sindaco Giuseppe Sala di non far circolare le automobili dopo i ripetuti sforamenti dei livelli di Pm10.

La Lega affronta il blocco delle auto con la carrozza: «Boiata pazzesca, basta propaganda Gretina»

«Basta con la propaganda Gretina» appare in caratteri cubitali nel video pubblicato su Facebook dall’eurodeputata Silvia Sardone, in cui la si vede anche montare in carrozza accompagnata dall’assessore regionale Stefano Bolognini. Una scenetta per attirare l’attenzione e protestare contro il blocco delle auto imposto a Milano dal sindaco Giuseppe Sala. Una misura che sarebbe «una boiata pazzesca» secondo la Sardone, che accusa il primo cittadino di Milano di non avere «a cuore l’ambiente» perché «sembra ci voglia riportare al calesse. Ed eccoci qua». Mentre «la sinistra fa inutili lotte ideologiche anti-auto senza tra l’altro prevedere il biglietto gratuito oggi sui mezzi pubblici» scriveva ieri su Facenbook l’eurodeputata, «la Lega pretende serietà nella lotta allo smog: ricambio delle caldaie (soprattutto quelle comunali) e potenziamento dei mezzi pubblici».

(credits immagine di copertina:Facebook Silvia Sardone)