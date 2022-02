La bufala dei francesi che non vogliono fare «la fine de l’Italie»

Bufale di ritorno. Lo striscione sui francesi che non vogliono fare la fine de l’Italie è una fake news clamorosa, in cui cadono spesso degli utenti di Facebook che non hanno contezza di quanto accade realmente in rete (ma anche nel mondo offline) e che ripropongono meccanicamente dei vecchi contenuti già contraffatti, adattandoli di volta in volta alla contingenza attuale. Diversi utenti che fanno parte della galassia no-vax stanno riproponendo una foto di una protesta, durante la quale i manifestanti mostrerebbero uno striscione con questo testo (lo riproponiamo esattamente così com’è): Nous ne ferons pas la fine de l’Italie. Gli utenti l’hanno già contestualizzata a modo loro: una protesta in Francia contro il green pass, per negare in maniera risoluta che anche oltre le Alpi si possa utilizzare un sistema di contenimento della pandemia come quello della certificazione verde applicato in Italia.

Lo striscione bufala dei francesi che non vogliono fare “la fine de l’Italie”

La foto, in realtà, risale al 2016 e ritraeva una protesta dei sindacati francesi contro una riforma delle regole che disciplinavano i contratti di lavoro.

Invece, in Italia, sono tanti quelli che – nelle ultime ore – stanno associando questo striscione a una sorta di protesta in salsa francese contro il green pass:

Insomma, tanta è la confusione sotto al cielo. E tanta anche la scarsa conoscenza della lingua francese, dal momento che l’espressione la fine de l’Italie non solo è sgrammaticata (si scrive la fin non la fine), ma non ha nemmeno senso dal momento che è un calco linguistico di un’espressione italiana (fare la fine di). Errori come se piovessero e continua disinformazione: niente riesce a fermare una condivisione o un commento acritico, purtroppo.