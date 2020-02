La collaborazione che nessuno si aspetta, e che forse nessuno voleva. Durante la New York Fashion Week è stata presentata la partnership tra KFC e Crocs. Ma cosa possono aver creato un brand di calzature, note per essere tanto comode quanto brutte, e una catena di Fast Food? è presto detto: le scarpe con il pollo fritto.

Durante la New York Fashion Week sono state presentate le Crocs con il pollo fritto di KFC

LEGGI ANCHE> Il nuovo modello Nike: le “Jesus Sneaker” con crocefisso e acqua santa integrati

Sembra uno scherzo, ma non lo è, e lo chiarisce per bene l’account twitter di KFC: «Yes, they are real» scrive nel tweet dove mostra la copertina del magazine “Paper” dove vengono messe in bella mostra le calzature create con Crocs. E annuncia che saranno in vendita a partire dalla primavera 2020. Non è la prima volta che la catena fast food si lancia in strane collaborazioni: alla fine del 2018 aveva lanciato in edizione limitata un ceppo di legno da far bruciare nel camino che sprigionava un forte odore di pollo fritto. E dal salotto alla scarpiera, è davvero un attimo.

Was getting tired of my @crocs not being on the cover of PAPER Magazine. Yes, they are real. Coming Spring 2020 — KFC (@kfc) February 12, 2020

Dal canto suo, Crocs le presenta come un esempio di «deep fried fashion». Le scarpe altro non sono che la trasposizione netta dei famosi cestini di KFC. Una zeppa con i colori del “basket” bianco e rosso, e la parte superiore con il pollo fritto. Saranno disponibili due modelli: il Bucket Clog e il Classic Clog, con la variante dell’altezza del plateau. «Combinando il look inconfondibile del nostro famoso pollo fritto con il comfort e lo stile ineguagliabili di Crocs, queste scarpe saranno per molti la realizzazione di un sogno» ha azzardato Andrea Zahumensky, Chief marketing officer di KFC. E c’è anche una “chicca” in più: in uno dei modelli infatti sono attaccate due medagliette a forma di pollo fritto, che profumano. Giusto per incontrare il favore anche di chi si lamenta del fetore dei piedi.

Coming soon, fresh out of the fryer. Put #KFCCrocs on your bucket list. @kfc melovemealot pic.twitter.com/ONh33waFgF — Crocs Shoes (@Crocs) February 12, 2020

(Credits immagine di copertina: Fermo immagine video Twitter Crocs Shoes@Crocs)