Kaspersky e società di telecomunicazione cinesi nella lista delle minacce alla sicurezza nazionale Usa

La Federal Communications Commission (FCC) ha aggiunto Kaspersky Lab, China Telecom Corp e China Mobile International USA al suo elenco di apparecchiature di comunicazione e fornitori di servizi ritenuti una minaccia alla sicurezza per gli Stati Uniti. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters.

L’anno scorso l’autorità di regolamentazione ha designato cinque società cinesi tra cui Huawei Technologies Co e ZTE Corp come le prime società nell’elenco, che è stato imposto da una legge del 2019. Kaspersky è la prima società russa quotata. Il commissario della FCC Brendan Carr ha affermato che le nuove designazioni «aiuteranno a proteggere le nostre reti dalle minacce poste da entità cinesi e russe sostenute dallo stato che cercano di impegnarsi nello spionaggio e di danneggiare in altro modo gli interessi dell’America». Funzionari statunitensi affermano da tempo che l’esecuzione del software Kaspersky potrebbe aprire le reti americane ad attività maligne da Mosca e nel 2017 ha bandito il prodotto antivirus di punta di Kaspersky dalle reti federali. Kaspersky, con sede a Mosca, ha costantemente negato di essere uno strumento del governo russo, Nel nominare Kaspersky, l’annuncio della FCC non ha citato l’invasione russa dell’Ucraina o i recenti avvertimenti del presidente Joe Biden di potenziali attacchi informatici da parte della Russia in risposta alle sanzioni statunitensi e al sostegno dell’Ucraina. Kaspersky ha dichiarato in una dichiarazione di essere deluso dalla decisione della FCC, sostenendo che è stata “presa per motivi politici”. La mossa è stata “infondata ed è una risposta al clima geopolitico piuttosto che una valutazione completa dell’integrità dei prodotti e dei servizi di Kaspersky”, ha affermato la società. L’ambasciata cinese a Washington ha dichiarato venerdì che la FCC “ha abusato del potere statale e ha attaccato di nuovo maliziosamente gli operatori di telecomunicazioni cinesi senza basi fattuali. Gli Stati Uniti dovrebbero immediatamente fermare la loro irragionevole repressione delle società cinesi. “La Cina adotterà le misure necessarie per salvaguardare risolutamente i diritti e gli interessi legittimi delle aziende cinesi”, ha aggiunto. Le società cinesi non hanno subito commentato. A ottobre, la FCC ha revocato l’autorizzazione statunitense per China Telecom, affermando che “è soggetta a sfruttamento, influenza e controllo da parte del governo cinese”. La FCC ha citato le sue precedenti decisioni di negare o revocare la capacità delle società di telecomunicazioni cinesi di operare negli Stati Uniti nella sua decisione di aggiungerle all’elenco delle minacce. La FCC ha anche revocato le autorizzazioni statunitensi di China Unicom e Pacific Networks e della sua controllata al 100% ComNet. Nel 2019, la FCC ha respinto l’offerta di China Mobile di fornire servizi di telecomunicazioni statunitensi, adducendo rischi per la sicurezza nazionale. L’inclusione nella “lista coperta” significa che il denaro proveniente dall’Universal Service Fund da 8 miliardi di dollari annuale della FCC non può essere utilizzato per acquistare o mantenere prodotti dalle società. Il fondo sostiene le telecomunicazioni per le aree rurali, i consumatori a basso reddito e strutture come scuole, biblioteche e ospedali. La FCC lo scorso anno ha anche nominato Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology e Dahua Technology come minacce alla sicurezza. La presidente della FCC Jessica Rosenworcel ha affermato che l’agenzia ha lavorato a stretto contatto con le agenzie di sicurezza nazionale statunitensi per aggiornare l’elenco e aggiungerà altre società se necessario.

