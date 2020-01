Junior Cally, il rapper in gara a Sanremo con un brano contro Salvini e Renzi

Ha 28 anni, è nato a Roma e il prossimo 4 febbraio salirà sul palco del teatro Ariston con la sua «No Grazie». Il rapper Junior Cally è tra i cantanti in gara scelti dal direttore artistico Amadeus. Una prima volta condita da un brano che potrebbe alzare un classico polverone politico, immancabile quando si parla della kermesse più amata dagli italiani. Il suo brano, infatti, si scaglia contro il populismo e, nella sua intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, fa i nomi contro cui si rivolge.

«La politica ormai sta su internet e i populisti sono quelli che vorrebbero risolvere i grandi problemi con i video su Tik Tok e le soluzioni buttate lì. Le soluzioni si cercano studiando – ha detto Junior Cally -. In un passaggio parlo di razzismo e mojito e di qualcuno che da sconfitto ricrea un partito presentando cose vecchie sotto una nuova veste». I riferimenti sembrano essere ben chiari. Il giornalista, quindi, fa i nomi di Salvini e Renzi. Il rapper annuisce replicando laconicamente: «È abbastanza chiaro. La politica ormai è attenzione ai social e voglia di apparire, assecondo i meme con le rime».

Junior Cally e la canzone contro Renzi e Salvini

Il 28enne romano è diventato celebre grazie al mistero. Per diversi anni, infatti, si è esibito ed è comparso in video celato dietro una maschera (spesso e volentieri appariscente). Ma la sua identità è stata resa nota grazie alla copertina del suo ultimo album. Antonio Signore, questo il suo nome reale, ha deciso di non utilizzare più le sue maschere per evitare di rimanere intrappolato dietro l’etichetta del personaggio misterioso. Insomma, un Liberato che si è liberato.

Il Movimento 5 Stelle e le Sardine

Sempre nella sua intervista a Il Corriere della Sera, Junior Cally ha sottolineato come non ci sia alcun partito politico in grado di rappresentarlo, quindi esclude dal novero anche il Movimento 5 Stelle. Ma ha voluto aprire una parentesi sulle Sardine: «Apprezzo che ci siano giovani che tornano in piazza per dire la loro».

