Peggiorano le condizioni di Iva Zanicchi: ricoverata in ospedale

Per prevenire un ulteriore peggioramento delle sue condizoni, Iva Zanicchi ricoverata in ospedale. Solo qualche giorno fa aveva informato i suoi follwers social della sua positività al Coronavirus. La situazione sembrava gestibile, con la cantante apparsa in buone condizioni. Poi nella giornata di domenica i medici, viste lo stato di salute riscontrato, hanno preferito ricoverarla in ospedale (a Vimercate, in Brianza) per monitorare le sue condizioni. Ed è la stessa cantante a raccontare la sua esperienza sulla sua pagina Instagram.

«Purtroppo sono finita in ospedale, perché c’ho la polmonite bilaterale. Io sono fiduciosa, anche se gli altri che mi dicono che ce la farò, mi preoccupano un po’. Adesso sono abbastanza tranquilla comunque, anche se quando arriva la sera vado in crisi», ha detto Iva Zanicchi ricoverata a Vimercate. Ma non ha perso l’ottimismo e ha anche scherzato con il personale medico che la sta curando in ospedale. Il tutto pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Iva Zanicchi ricoverata, peggiorate le sue condizioni

«Qui mi curano bene, il personale è gentile con me. Godetevi questa giornata di sole bellissima e state attenti. Questi infermieri arrivano qui, con la tuta degli astronauti, giustamente perché si devono proteggere dal virus», ha detto Iva Zanicchi dal letto dell’ospedale. Ora rimarrà per alcuni giorni sotto il controllo dei medici, nella speranza di un miglioramento delle sue condizioni di salute.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Iva Zanicchi)