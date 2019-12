Iva Zanicchi vorrebbe mandare a f*****o Carola Rackete

CR4 – La Repubblica delle Donne è il nuovo programma di Piero Chiambretti. Quest’ultimo ospita una rubrica fissa di Iva Zanicchi, la cantante e presentatrice, anche ex eurodeputata di Forza Italia. Obiettivo della clip di Iva Zanicchi di questa settimana è stata Carola Rackete. La capitana della Sea Watch, che quest’estate è stata al centro delle cronache per la sua azione di salvataggio di migranti nel Mediterraneo, è stata presa di mira da Iva Zanicchi che, alla fine, non ha resistito e l’ha mandata «a fanculo».

LEGGI ANCHE > Iva Zanicchi dice che Matteo Salvini è un gran lavoratore

Iva Zanicchi vuole mandare a fanculo Carola Rackete

Iva Zanicchi, infatti, ha iniziato parlando della buona azione che ha fatto Carola Rackete salvando cinquanta persone da un naufragio sicuro nel Mediterraneo. L’ha anche lodata perché da sola è in grado di guidare una nave, è in grado di parlare cinque lingue ed è laureata. Il ritratto lusinghiero tracciato dalla cantante, tuttavia, è funzionale a quanto affermato dopo.

Secondo Iva Zanicchi, Carola Rackete ha sbagliato a non portare i migranti in Germania o in Olanda (visto che la Sea Watch batteva bandiera olandese) e ha commesso un gesto bruttissimo ‘speronando’ la motovedetta della Guardia di Finanza. Si è trattato di un’azione imperdonabile secondo l’aquila di Ligonchio, che ha quindi iniziato la sua requisitoria nei confronti della capitana della Sea Watch.

Alla fine ha anche affermato: «Ma lei poi si vuole sostituire anche a Greta: ci dice che non dobbiamo andare in aereo e che non dobbiamo acquistare troppi vestiti, ha persino detto che non dovremo mangiare carne o pesce. Insomma, questa è una trasmissione seria: ma se fosse per me, la manderei a fanculo».