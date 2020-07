Paragone si dice pronto all’alleanza con Marilyn Manson pur di far uscire l’Italia dall’Unione Europea

È pronto a tutto, anche ad alleanze al limite del paranormale. Italexit di Paragone vuole accreditarsi come l’unica forza politica italiana che ha il chiaro intento di portare il nostro Paese fuori dalla moneta unica e dall’Unione Europea. E per farlo lancia anche provocazioni – che vanno prese con queste molle – sulle possibili alleanze che, in Italia, non sembrano trovare sponde in nessun partito, neanche in quelli che – di tanto in tanto – rilanciano queste ipotesi come spot elettorali.

«Io ho l’obiettivo di realizzare l’uscita dell’Italia dall’Unione Europea – ha detto il senatore Gianluigi Paragone nella sua intervista ai microfoni di Radio Unicusano -. Se per realizzare questo obiettivo devo allearmi con Marylin Manson io mi alleo pure con lui». Ovviamente si tratta di una provocazione, citando il controverso cantante americano noto per i suoi eccessi e i propri scandali nel corso della sua carriera, durante la quale si è accreditato come l’Anticristo.

Italexit di Paragone e l’alleanza con Marylin Manson

Esagerazioni che, però, non celano l’obiettivo principale del movimento Italexit di Paragone, fondato ufficialmente la scorsa settimana. Il punto cardine – per cui non sono state ancora rese note le idee collaterali (per non fare la fine della Brexit, per esempio) – è l’uscita dell’Italia dall’Unione Europea. Il senatore, ex pentastellato e ora nel Gruppo Misto di Palazzo Madama, ha sottolineato come le sue idee non siano molto differenti rispetto a quelle di alcuni leghisti (partito di cui ha fatto parte in età giovanile).

La Lega e il doppio volto

Ma, a differenza dei vari Borghi e Bagnai – con cui dice di essere spesso d’accordo – il suo movimento nasce proprio con quella idea. Insomma, un Nigel Farage in salsa lombarda. Il Carroccio, infatti, tiene celata (per farla rispuntare di tanto in tanto come spot elettorale) quell’originaria idea di far uscire l’Italia dall’Unione Europea e dalla moneta unica. Paragone, invece, ha deciso di farne un partito.