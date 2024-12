Quali sono le impostazioni predefinite sugli Instagram Teen Accounts

L’imminente arrivo, anche in Italia, degli Instagram Teen Accounts segna un grande passo in avanti per la tutela dei minori dai pericoli dei social network. Anche se, per il momento, si tratta di una goccia nell’oceano, l’introduzione di alcune funzionalità relative esclusivamente ai profili dei più piccoli (ricordiamo che nel nostro Paese l’età minima per aprire iscriversi alle piattaforme è di 13 anni – sotto la supervisione e l’autorizzazione di un genitore o tutore – e di 14 anni per procedere senza tale consenso, come previsto dal d.l. numero 101 del 10 agosto 2018) può segnare il passo.

Ci sono, infatti, delle impostazioni di default che verranno automaticamente impostate (perdonate la ripetizione) sia per i nuovi che per i “vecchi account”:

: quando gli adolescenti di età compresa tra 13 e 17 anni si iscrivono a un nuovo account Instagram, verranno impostati di default su account privati. Gli adolescenti di età inferiore a 16 anni avranno bisogno del permesso dei genitori o del tutore per rendere pubblici i loro account. Gli adolescenti di età compresa tra 16 e 17 anni possono rendere pubblici i loro account senza permesso, a meno che non abbiano impostato la supervisione con i genitori o il tutore. Account esistenti con l’introduzione degli Account Teen, gli account esistenti per gli adolescenti di età inferiore ai 16 anni saranno impostati come privati, anche se i loro account erano precedentemente pubblici. Avranno bisogno del permesso dei genitori o del tutore per modificare i loro account in pubblici. Gli adolescenti di età compresa tra 16 e 17 anni con account pubblici esistenti non saranno automaticamente impostati come account privati ​​e potranno mantenere i loro account pubblici senza permesso.

Dunque, per i minori di 16 anni l’account sarà impostato automaticamente come “privato”. I contenuti pubblicati saranno “protetti”, ovvero non accessibili a chi non segue quel profilo e neanche accessibili attraverso i motori di ricerca.

Instagram Teen Accounts, le impostazioni predefinite

Questa, però, è solo una delle tante impostazioni di default applicate automaticamente – modificabili, come detto, solo in caso di supervisione di un genitore/tutore in possesso di un profilo Instagram – sia per i vecchi che per i nuovi account degli adolescenti. Questa modifica strutturale dell’app e della piattaforma, infatti, riguarda anche molti altri aspetti.

Si potranno ricevere messaggi (DM) solo da parte degli account che seguono o con cui, in precedenza, si sono collegati;

(DM) solo da parte degli account che seguono o con cui, in precedenza, si sono collegati; Tag e menzioni possono essere ricevuto solo dagli utenti seguiti, così come per i remix ;

e possono essere ricevuto solo dagli utenti seguiti, così come per i ; Commenti e richieste di messaggi potenzialmente offensivi saranno oscurati attraverso l’algoritmo delle cosiddette “ Parole nascoste “. Ma questa impostazione non funziona se si accede a Instagram da web;

e potenzialmente offensivi saranno oscurati attraverso l’algoritmo delle cosiddette “ “. Ma questa impostazione non funziona se si accede a Instagram da web; Tra il feed , esplora e i reels saranno automaticamente non visualizzati i contenuti etichettati come sensibili;

, e i saranno automaticamente non visualizzati i contenuti etichettati come sensibili; Ogni Instagram Teen Accounts ha un limite di visualizzazione giornaliera pari a 60 minuti, al termine dei quali apparirà un pop-up in cui si annuncia il superamento di quella soglia. Questa impostazione vale anche per Threads;

Viene impostata una “modalità di sospensione” che si attiva automaticamente – sempre con un pop-up in app – dalle ore 22 alle 7. In quella fascia oraria notturna, non si riceveranno notifiche e saranno attivate risposte automatiche.

Tutte queste impostazioni, come detto, saranno attivate automaticamente per chi si è iscritto o si iscriverà su Instagram dichiarando di essere minorenni al momento dell’iscrizione e si disattiveranno non appena superato quel limite d’età.