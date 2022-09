Fabrizio Corona bannato da Instagram dopo gli “indizi” su Totti e Blasi: «Pensiamo a vie legali»

Il profilo Instagram di Fabrizio Corona non è più visibile. Cos’è successo? Nei dibattiti sulle varie piattaforme, si propendeva addirittura per l’ipotesi di una rimozione volontaria da parte del fotografo dei vip, soprattutto dopo i tentativi di Francesco Totti di mettersi in contatto con lui in DM. In realtà, le cose starebbero diversamente, come confermato a Repubblica dal legale di Corona, Ivano Chiesa. Infatti, la rimozione del profilo Instagram sarebbe un’azione diretta della piattaforma, contro cui verranno probabilmente presi provvedimenti.

Instagram di Fabrizio Corona scomparso dal social, le cause

«Fabrizio Corona è stato bannato da Instagram – ha dichiarato il legale -. È già la seconda volta. È assurdo. Stiamo pensando di intraprendere vie legali». Dunque, è molto probabile che la piattaforma abbia accolto le tante segnalazioni che, nelle ultime ore, si saranno moltiplicate, soprattutto in seguito alle rivelazioni del fotografo dei vip sul passato della coppia composta da Ilary Blasi e da Francesco Totti. Si tratta di vicende di gossip che, in quanto tali, non sono di interesse di questa pubblicazione. Molto più interessante per noi, invece, è analizzare i meccanismi di ban e di rimozione dei profili che regolano l’attività di Instagram.

Non è la prima volta, infatti, che la piattaforma mette nel mirino il profilo ufficiale di Fabrizio Corona, ovvero @fabriziocoronathereal. Nel marzo del 2021, Fabrizio Corona aveva pubblicato delle stories e un post con il volto insanguinato. Nel corso della stessa giornata, il social network aveva provveduto alla rimozione del contenuto, comunicandoci quanto segue: «Non permettiamo immagini o video di autolesionismo su Instagram, ed eliminiamo questi contenuti ogni volta che ne veniamo a conoscenza. I post e le Storie di Fabrizio Corona di oggi sono stati rimossi».

Adesso occorrerà capire quali possano essere le ragioni del ban di Fabrizio Corona dalla piattaforma. Non c’erano infatti contenuti violenti sul suo profilo, ma soltanto delle fotografie e dei riferimenti, più o meno velati, al passato della storia d’amore tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva.