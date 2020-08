Grave incidente in provincia di Cuneo, morti 5 ragazzi giovanissimi

Grave incidente in provincia di Cuneo nella notte. È successo a Castelmagno, un comune di appena 60 abitanti in Valle Grana, dove vicino al rifugio Maraman un Land Rover Defender con a bordo nove ragazzi è uscito dalla carreggiata, provocando la morte di cinque di loro. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, è nota però l’età delle giovanissime vittime: il conducente di 24 anni e altri quattro tra gli 11 e i 16 anni. I quattro superstiti sono feriti, due in condizioni gravi.

Cosa sappiamo dell’incidente in provincia di Cuneo

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, quando il fuoristrada è finito a circa 200 metri dalla sede stradale e tutti i passeggeri e il conducente sono sbalzati fuori dal veicolo. Tutte le vittime sono della provincia di Cuneo e si pensa che si trovassero in alta Valle Grana in vacanza con le loro famiglie.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, alcuni familiari sono arrivati sul luogo dell’incidente dopo pochi minuti.