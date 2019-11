Ignazio La Russa, scontento di un servizio sul Muro di Berlino, urla a Sky: «Licenziate la giornalista!»

Scontento per un servizio sul Muro di Berlino, Ignazio La Russa ha urlato in diretta

«Licenziate, cacciate la giornalista!». Ignazio La Russa, ospite di Sky Tg 24, ha reagito così a un servizio andato in onda sull’emittente satellitare in merito alla caduta del Muro di Berlino. Proprio oggi si celebrano i 30 anni della rivoluzione pacifica che fece cadere il Muro.

LEGGI L’ARTICOLO –> L’ex Ministro della Difesa furioso: «La Lega si sta alleando con il M5S sul Copasir?»

Ignazio La Russa contro la giornalista Sky: «Licenziatela!»

Al termine di un servizio a cura della giornalista Tiziana Prezzo, Ignazio La Russa ha sbraitato in diretta. Il Vicepresidente del Senato della Repubblica, irritato dal fatto che la cronista – a suo dire – non abbia mai pronunciato la parola ‘comunismo’ all’interno del suo servizio, ha cominciato a urlare: «Licenziatela, cacciatela! Vergogna, avete fatto un pessimo lavoro, abbiamo bisogno di un’altra narrazione». La conduttrice Helga Cossu ha faticato non poco ma è comunque riuscita a riportare la calma in studio.

Le reazioni su Twitter

Su Twitter sono molti gli utenti che hanno voluto commentare l’accaduto. «Orripilante piazzata di LaRussa a SkyTG24 contro la povera Cossu Helga e Tiziana Prezzo che 10 giorni fa era in mezzo ai tumulti a Barcellona. Intollerabile dare voce a queste persone», scrive Roberto.



Orripilante piazzata di #LaRussa a @SkyTG24 contro la povera @CossuHelga e #TizianaPrezzo che 10 giorni fa era in mezzo ai tumulti a Barcellona. Intollerabile dare voce a queste persone. Pietoso velo sulla "battuta" sul giornalista Cohen… — Roberto Atzori (@RobertoAtzori) November 9, 2019

C’è anche però chi sostiene che invitare Ignazio La Russa in una trasmissione televisiva significhi inevitabilmente esporsi a possibili ‘attacchi verbali’: «Certo che invitare La Russa e pensare che siano tutte rose e fiori è pura fantascienza», scrive Alessia.

Ma c’è anche chi invece si schiera dalla parte dell’ex Ministro della difesa: «Grande Ignazio La Russa che finalmente dice le cose come stanno alla conduttrice di SkyTG24. Quando non la pensi come la conduttrice, ti urla sopra e ti toglie la parola neanche fosse a Uomini e Donne», scrive Arianna.



Grande @Ignazio_LaRussa che finalmente dice le cose come stanno alla conduttrice di @SkyTG24. Quando non la pensi come la conduttrice, ti urla sopra e ti toglie la parola neanche fosse a Uomini e Donne 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ — Ary Peyrani (@ary_peyrani) November 9, 2019

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT FRAME DIRETTA SKYTG24]