«L’idrossiclorochina provoca disturbi psichici». E ora Salvini che fa?

Che non funzionasse sui pazienti affetti da Covid-19 era cosa nota già da tempo. Nonostante questo Matteo Salvini ha portato avanti la sua battaglia, con tanto di campagna social, in favore dell’utilizzo dell’idrossiclorochina come terapia a basso costo per curare le persone contagiate. Ora, però, arriva una seconda conferma: oltre a non funzionare, è alto il rischio di generare danni psichiatrici su chi la assume. E dirlo è l’Ema – l’Agenzia Europa del Farmaco – che nella giornata di oggi, venerdì 27 novembre – ha pubblicato il risultato dello studio e dell’approfondimento effettuato dal Comitato per la sicurezza (Prac). Idrossiclorochina danni psichici: questo l’esito finale e la raccomandazione di non utilizzare questo prodotto per curare il Covid.

«Il comitato per la sicurezza (PRAC) dell’EMA ha raccomandato di aggiornare le informazioni sul prodotto per tutti i medicinali contenenti clorochina o idrossiclorochina a seguito di una revisione di tutti i dati disponibili che hanno confermato un collegamento tra l’uso di questi medicinali e il rischio di disturbi psichiatrici e comportamento suicidario». Esordisce così la nota pubblicata sul sito ufficiale dell’Agenzia Europa del Farmaco.

Idrossiclorochina danni psichici, la conferma dopo l’ultimo studio

L’approfondimento è partito nel mese di maggio, dopo una segnalazione ricevuta dall’Agenzia spagnola del farmaco: sei pazienti positivi al SARS-CoV-2 e che avevano contratto il Covid-19, furono sottoposti a una terapia a base di Idrossiclorochina, con dosi superiori a quelle utilizzate per curare altre patologie (lupus, artrite remautoide e nella profilassi della malaria). Su questi soggetti sono stati riscontrati diversi disturbi psichici dopo l’assunzione del suddetto farmaco.

Un farmaco che neanche funziona

E non era una novità. Già nei mesi scorsi, infatti, era stato sottolineato come – per sua natura – il rapporto causa-effetto idrossiclorochina disturbi psichici era già nota. Per questo si raccomandava di non utilizzare il prodotto per la cura del Covid. Oltretutto l’Ema sottolinea come non ci siano evidenze – anzi, solo smentite – dell’efficacia del farmaco per debellare la polmonite da Covid. Chissà se adesso Matteo Salvini metterà questa sua battaglia nel cassetto delle battaglie sbagliate (e perse).

(foto di copertina: da profilo Instagram di Matteo Salvini)