Perfino Giordano ha stoppato Salvini sulla plasmaterapia

Fermi tutti. Quel giorno è arrivato, un po’ a sorpresa. Come spesso capita, Matteo Salvini è stato ospite di Fuori dal Coro, la trasmissione di approfondimento in onda ogni martedì su Rete 4. Quando si è spesso al centro della scena, diventa difficile dire cose differenti – e soprattutto originali – rispetto alla volta precedente. E così, tra i tanti temi (discettati a mo’ di lista della spesa) affrontati dal leader della Lega c’è stato anche quello delle cure contro il Coronavirus. Ed è qui che accade l’impensabile: Mario Giordano smentisce Salvini sulla plasmaterapia.

«Cosa si può fare di più? Innanzitutto curare a casa le persone, e non capisco perché il governo non abbia ancora approvato il protocollo per curare a casa tutte le persone che possono essere curate domiciliarmente e non in ospedale – ha detto Matteo Salvini -. Usare tutti i mezzi necessari, e penso al plasma iperimmune che viene utilizzato in tanti ospedali italiani e non capisco perché il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute non invitino gli italiani alla donazione del plasma, coloro che sono stati guariti dal virus perché è dimostrato scientificamente decine e decine di persone».

Giordano smentisce Salvini sulla plasmaterapia

E qui Mario Giordano entra in tackle duro sulle parole del leader della Lega: «Però senatore sa che su quello, ce ne siamo occupati più volte in questa trasmissione, c’è molta cautela e ci siamo un po’ bloccati su quella cura del plasma che viene fatta in molti ospedali». Insomma, il conduttore e giornalista ha riportato – giustamente – tutta la cautela che (non) si cela attorno a questa possibile cura perché non ci sono grandi evidenze scientifiche sulla sua reale efficacia.

E perché, perché, perché

E Salvini chiede: «E perchè?». Ma Giordano risponde: «Il perché non lo so». E il leader della Lega riparte col complotto dei costi irrisori (cosa non vera) di questa terapia. Insomma, funziona ma ‘non ce lo dicono’ perché le case farmaceutiche fanno speculazione economica anche sulle cure contro il Coronavirus. Ovviamente senza prove. Perché come già spiegato per l’idrossiclorochina, anche per la plasmaterapia non vi sono evidenze scientifiche sufficienti affinché venga indicata come protocollo da seguire. Anzi, molti studi sottolineano come abbia funzionato su un numero esiguo di pazienti, non ha portato risultati su molti e sui restati è stato anche dannoso.

