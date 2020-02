I film di Carlo Verdone saranno in esclusiva su Amazon Prime

Il sodalizio tra Carlo Verdone e Amazon Prime Video continua dopo l’annuncio della prima serie tv “Vita da Carlo”. Questa mattina è stato infatti presentato il nuovo film del regista e attore romano “Si Vive Una Volta Sola” con la sorpresa di vedere nei titoli di testa il logo di Amazon Prime.

Dato che si tratta del primo film in cui accade è stata posta precisa domanda durante la conferenza stampa, con Luigi De Laurentiis che ha spiegato:

”Il film avrà un suo percorso internazionale, vedete il logo di Amazon perché tutti i film di Carlo Verdone dopo la scadenza della finestra di tempo per la distanza con l’uscita in sala e quando scadranno gli attuali diritti assegnati sugli ultimi film saranno fruibili in streaming in esclusiva sul catalogo prime video”.

Una bella notizia per tutti i fan di Carlo Verdone, che già potranno gustarsi alcuni dei grandi classici sul catalogo che è compreso nell’abbonamento annuale per le spedizioni Amazon Prime. Per la distribuzione in sala invece Filmauro ha stretto una partnership con Vision Distribution, con una portata importante di oltre 400 schermi per uno dei cineasti italiani più amati.

Il nuovo film di Carlo Verdone con protagonisti Max Tortora, Rocco Papaleo e Anna Foglietta uscirà nelle sale dal prossimo 26 febbraio.