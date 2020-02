Finalmente dopo le immagini rubate dal set possiamo finalmente dare un primo sguardo a The Batman, dato che il regista Matt Reeves ha condiviso il camera test con Robert Pattinson nelle vesti del crociato di Gotham City. Un look totalmente nuovo, con materiali che non sembrano iper tecnologici e che potrebbe far storcere la bocca a buona parte dei fan.

Il camera test di The Batman condiviso online dal regista Matt Reeves , accompagnato dalla musica di Michael Giacchino, mostra Robert Pattinson con indosso il costume e la maschera.

Questo nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro vedrà Robert Pattinson vestire i panni del protagonista, mentre il resto del cast può contare Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano Jeffrey Wright e John Turturro. Molta curiosità anche per le prime immagini della star di Westworld, che sarà il primo Jim Gordon di colore.

Le prime indiscrezioni sulla trama di The Batman

Non è trapelata alcuna notizia ufficiale, ma secondo il The Wrap, Matt Reeves ha descritto la storia di The Batman come caratteristica e molto personale rispetto a Batman: Anno Uno di Frank Miller. Sembra che il film non racconterà le origini di Batman, ma bensì il secondo anno di Bruce Wayne nei panni del detective Cavaliere Oscuro. Sembra che a breve Matt Reeves potrebbe condividere ulteriori informazioni come accaduto per Todd Phillips e Joker, questo per scoraggiare i paparazzi a recarsi sul set per rubate spoiler una strategia che per il film con Joaquin Phoenix ha pagato.

The Batman arriverà nelle sale il 25 giugno 2021.