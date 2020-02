No Time to Die è il titolo del Bond 25, ma anche del tema musicale scritto e interpretato da Billie Eilish. La giovanissima star, trionfatrice degli ultimi Grammy Awards e protagonista di una toccante interpretazione d Yesterday durante l’in memoriam degli ultimi Oscar, aveva descritto sul tappeto rosso il suo brano come una ballata.



Billie Eilish ha realizzato No Time To Die insieme al fratello e collaboratore Finneas, oltre che sl compositore Hans Zimmer che si occuperà del resto della colonna sonora. Billie Eilish, come ricorda un tweet della produzione, è diventata la star più giovane di sempre ad incidere un tema di James Bond e ha battuto una foltissima concorrenza dimostrandosi come una stella ormai polare per la musica contemporanea nonostante l’età.

No Time To Die, il brano

Il brano molto elegante e perfetto per l’uomo che porta meglio lo smoking al mondo. Billie Eilish ha dimostrato davvero di avere ottime capacità interpretative, riuscendo a rendere la sua ballata molto intima e dark creando un’atmosfera perfettamente in linea con il titolo No Time To Die.

Il Video con l’audio

Il Testo

I should have known

I’d leave alone

Just goes to show

That the blood you bleed

Is just the blood you own

We were a pair

But I saw you there

Too much to bear

You were my life, but life is far away from fair

Was I stupid to love you?

Was I reckless to help?

Was it obvious to everybody else?

That I’d fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

How you dare the paradise

Now you’ll never see me cry

There’s just no time to die

I let it burn

You’re no longer my concern

Faces from my past return

Another lesson yet to learn

That I’d fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

How you dare the paradise

Now you’ll never see me cry

There’s just no time to die

No time to die

No, no time to die

Fool me once, fool me twice

How you dare the paradise

Now you’ll never see me cry

There’s just no time to die

Traduzione

Avrei dovuto saperlo

Di lasciarti solo

Solo andare allo show

Del tuo sangue che sanguina

È solo il sangue che possiedi

Eravamo una coppia

Ma ti ho visto la

Troppo da sopportare

Eri la mia vita, ma la vita é molto lontana dall’essere giusta

Sono stata stupida ad amarti?

Sono stata spericolata ad aiutarti?

Era ovvio per tutti gli altri?

Di cadere per una bugia

Non sei mai stato dalla mia parte

Prendimi in giro una volta, prendimi in giro due

Come oserai il paradiso

Ora non mi vedrai mai piangere

Non c’è tempo per morire

Lascio bruciare

Non sei più un mio problema

Facce del mio passato tornano

Un’altra lezione c’è da imparare

Di cadere per una bugia

Non sei mai stato dalla mia parte

Prendimi in giro una volta, prendimi in giro due

Come oserai il paradiso

Ora non mi vedrai mai piangere

Non c’è tempo per morire

Non c’è tempo per morire

No, non c’è tempo per morire

Prendimi in giro una volta, prendimi in giro due

Come oserai il paradiso

Ora non mi vedrai mai piangere

Non c’è tempo per morire