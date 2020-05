Mediaset continua a proporre maratone delle più grandi saghe cinematografiche e da stasera in tv su Italia 1 arriva quella di Hunger Games. Dopo Harry Potter, Jurassic Park, Pirati dei Caraibi, Il Signore degli Anelli, Twilight arriva un’altra imperdibile maratona da questa sera ogni giovedì per un mese. La saga di Hunger Games, ispirata ai romanzi di Suzanne Collins (il 19 maggio arriverà un nuovo prequel di cui è già stato annunciato un film), ha contribuito a far nascere la stella di Jennifer Lawrence e ha incassato con 4 film poco meno di 3 miliardi di dollari.

Questa sera andrà in onda su Italia 1 il primo film di Hunger Games, uscito nel 2012 per la regia di Gary Ross. La pellicola è ambientata in un futuro distopico in una nazione immaginaria, Panem, suddivisa in 12 distretti che fanno tutti capo a Capitol City e al tiranno presidente Snow interpretato dal premio Oscar Donald Sutherland. Il tredicesimo distretto è stato distrutto dopo un tentativo di ribellione e da quel momento un ragazzo e una ragazza per ogni distretto vengono scelti per partecipare agli Hunger Games, in cui soltanto uno alla fine sopravvivrà e tornerà a casa. Durante la Mietitura viene scelta la piccola Primrose Everdeen, ma la sorella maggiore, Katniss è la prima ad offrirsi volontaria nella storia. Il ragazzo invece è Peeta. Da qui parte una storia di ribellione e speranza, che è destinata col tempo a diventare anche un amore dirompente.

Nel cast del film troviamo oltre alla già citata Jennifer Lawrence anche Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Woody Harrelson, Donald Sutherland e Lenny Kravitz. La prossima settimana ci aspetta il secondo capitolo della saga “Hunger Games – La ragazza di fuoco”.