Certe saghe non finiscono mai ed è il caso degli Hunger Games. Il fenomeno mondiale capace di incassare con quattro film quasi 3 miliardi di dollari e lanciare come star di fama internazionale Jennifer Lawrence tornerà al cinema in una veste tutta nuova. La Lionsgate ha infatti annunciato di aver acquisito i diritti e di aver avviato la pre produzione del prequel The Ballad of Songbirds and Snakes scritto da Suzanne Collins e non ancora uscito nelle librerie. La notizia era nell’aria da tempo e la conferma definitiva è arrivata da Joe Drake, chairman di Lionsgate, che ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Il nuovo libro di Suzanne è valso l’attesa. Offre tutto ciò che i fan possono sperare e aspettarsi da Hunger Games, ma aprendo nuove porte e introducendo un parterre di personaggi tutto nuovo. The Ballad of Songbirds and Snakes è creativamente emozionante e porta questo mondo in nuove dimensioni complesse, che aprono a incredibili possibilità cinematografiche. Siamo emozionati all’idea di riunire questa squadra di autori in questo franchise davvero unico e non vediamo l’ora di iniziare la produzione.”

L’annuncio è arrivato nelle ultime ore e, come specificato proprio da Drake, prevede anche il ritorno del team di creativi capace di creare il fenomeno Hunger Games. La regia sarà nuovamente affidata a Francis Lawrence, già dietro la macchina da presa di tre film della saga principale, ma insieme a lui torneranno anche i produttori Nina Jacobson e Brad Simpson. La sceneggiatura adattata sarà di Michael Arndt, mentre l’autrice comparirà come produttrice esecutiva.

Il nuovo romanzo della saga di Hunger Games sarà un prequel e vedrà come protagonista un giovane Presidente Snow. Il suo debutto nelle librerie è previsto per il prossimo 19 maggio.