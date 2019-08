Heater Parisi o “hater” Parisi? C’è chi se lo chiede dopo l’ultimo attacco della show girl nei confronti di Lorella Cuccarini, attacco arrivato dopo la notizia del grande flop di Grand Tour, il programma condotto dall’ormai arci-nemica in prima serata su Rai 1. A sbaragliare la Cuccarini sarebbe stato un film di Rosamunde Pilcher, ma non si tratta della prima batosta: la settimana scorsa gli ascolti del suo programma si erano rivelati inferiori rispetto a quelli ottenuti da una mini serie austriaca e dalla replica di La sai l’ultima?. Non proprio dei concorrenti d’eccezione.

Il tweet di Heather Parisi e lo scontro con Rita Dalla Chiesa

Poteva Heather Parisi lasciarsi sfuggire l’occasione di sbeffeggiare l’ex collega? Evidentemente no. «Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste», twitta al volo la bionda italo americana ottenendo tanti consensi quante critiche. A stretto giro interviene una collega, Rita dalla Chiesa, che rimprovera la Parisi. «Perché queste battutine al vetriolo contro Lorella Cuccarini? Alla faccia della solidarietà fra colleghe. Faccio bene io che non ci ho mai creduto…Eppure tu sei una professionista intelligente, brava, che bisogno c’è’ di attaccare Lorella così?».

Ma Heather Parisi non guarda in faccia nessuno. «Nel tuo profilo vedo tanta solidarietà per gli animali e ora per le colleghe. Ti fa onore – cinguetta – Te ne farebbe ancora di più se ce ne fosse un po’ anche per i deboli, gli emarginati e i ghettizzati. Ma non c’è ne è traccia. A guardare a certi likes, sembri un po’ di parte».

Lorella Cuccarini vs Heather Parisi: una rivalità che dura da anni

La rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini tiene banco da anni. Eppure le due icone della tv italiana degli anni Ottanta sembrerebbero avere molto in comune: entrambe ballerine e cantanti nonché creature di Pippo Baudo e del suo Fantastico, entrambe oggi mamme di quattro figli. Negli anni lo scontro – vero o presunto – tra le due show girl si è spostato dai rotocalchi ai social.

Dai post contro le adozioni gay al sovranismo: le differenze tra le due show girl

Un primo scambio di battute c’era stato quando, nel 2015, Cuccarini scrisse su Facebook un post contro l’adozione da parte delle coppie di fatto, post attaccato prontamente dalla collega che all’epoca ricevette il plauso della comunità Lgbt. Più recentemente, a inizio 2019, l’ultimo battibecco si è consumato quando Lorella ha ammesso in tv le sue simpatie sovraniste. «Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste», aveva cinguettato Heather Parisi