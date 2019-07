Cuccarini torna in Rai. Heather Parisi: «Un paio di dichiarazioni sovraniste aiutano. Molto»

La showgirl romana torna in Rai e condurrà La Vita in diretta

Heather Parisi vs Lorella Cuccarini: atto terzo. Con l’ufficializzazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione è arrivata la conferma del ritorno nella televisione pubblica della showgirl, cantante, ballerina e conduttrice romana. Per lei, dopo l’Estate, si apriranno le porte de La Vita in Diretta, trasmissione cult del pomeriggio di Rai1. Nell’ultimo anno, nelle sue dichiarazioni pubbliche, la stessa Cuccarini ha strizzato l’occhio alle posizioni sovraniste e al modo di fare politica di Matteo Salvini. La nemica amatissima Heather Parisi ha voluto sottolineare questo aspetto dopo l’ufficialità del suo ritorno in Rai.

«Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste – ha scritto Heather Parisi su Twitter -. Però, di questi tempi, aiutano. Molto». Il classico dico/non dico che, in realtà, dice molto. Già in passato, infatti, la ballerina e showgirl statunitense era tornata a punzecchiare Lorella Cuccarini per la sua svolta sovranista. E, con questo tweet, sottolinea – facendo finta di non farlo – come, forse, questo suo riposizionamento politico l’abbia aiutata nel tornare in Rai.

Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto. #heatherparisi #sovranismo — Heather Parisi (@heather_parisi) July 9, 2019

Cuccarini – Parisi: atto terzo

Come detto, nell’ultimo anno le due si sono punzecchiate a distanza molte volte, con Heather Parisi che ha messo più volte in discussione le posizioni di Lorella Cuccarini su molti temi cari al dibattito politico italiano. L’ha definita una «ballerina sovranista». E la showgirl romana non ha rinnegato questa sua posizione a favore della difesa dei confini (anche se in passato era schierata su un’altra sponda politica). Ora, però, la conferma della sua conduzione de La Vita in Diretta ha portato Heather Parisi a fare una sottolineatura che in molti, specialmente sui social, fanno da tempo.

(foto di copertina: ANSA/CLAUDIO ONORATI)