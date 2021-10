L’uomo che ha hackerato i sistemi informatici della MLB

Ha violato i sistemi informatici e ha chiesto un “riscatto” da 150mila dollari per non pubblicare i dati, le chiavi e le vulnerabilità sul web. Questi sono i capi di imputazione mossi – dopo una denuncia – dall’ufficio della Procura del distretto meridionale di New York nei confronti di un 30enne del Minnesota. L’uomo è accusato di essere l’hacker che ha violato la sicurezza degli apparati tecnologici della MLB (la Major League di Baseball) e di aver tentato di estorcere migliaia di dollari minacciando la diffusione di quanto entrato in suo possesso.

L’uomo, identificato come Joshua Streit, sarà interrogato in udienza lunedì 1 novembre e dovrà rispondere alle accuse mosse dalla Procura. Secondo le ricostruzioni inserite nelle carte dell’inchiesta, l’hacker MLB sarebbe riuscito a violare i protocolli di sicurezza informatici del sito web della lega di baseball, riuscendo a ottenere i codici per la trasmissione in streaming delle partite in diretta. Dopo averlo fatto, ha contattato la stessa Major League tentando di estorcere 15omila dollari dietro la promessa di non condividere – sul dark web – i dettagli di quanto entrato in suo possesso.

Hacker MLB, l’uomo ha chiesto un riscatto da 150mila dollari

Come riporta la CNN, i tentativi di estorcere denaro sono stati molteplici. L’ultimo sarebbe arrivato a inizio settembre, quando la stagione regolare del baseball americano è entrata nel vivo, prima della fase finale. Ma non c’è solo questa accusa. Secondo i pubblici ministeri, infatti, lo stesso 30enne del Minnesota avrebbe trasmesso in streaming (pirata, attraverso un suo sito) le partite non solo della MLB, ma anche della NBA, della NFL (Football) e della NHL (Hockey). Il tutto utilizzando delle chiavi di accesso rubate, per poi procedere con la diretta su un portale ad hoc per trarre profitto.

(foto di copertina: da Unsplash)