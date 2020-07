Crosetto ‘sbotta’ in diretta contro Claudia Fusani | VIDEO

Uno sfogo da cittadino e non da politico (ruolo che non ricopre più da anni). Guido Crosetto questa mattina è stato ospite di Coffee Break, il programma di approfondimento politico di La7. I toni si sono accesi quando in studio gli è stata data una patente politica per le sue posizioni e perplessità sul Recovery Fund. Non tanto sulla quantità di soldi che arriveranno all’Italia, ma sui tempi che porteranno questi sussidi e prestiti nelle casse dello Stato. E proprio per questo si è sfogato in diretta televisiva.

LEGGI ANCHE > Lo strano caso di Hulk Hogan che risponde a Guido Crosetto su Twitter

Solitamente è una persona pacata, ma oggi quegli attacchi in diretta televisiva non gli sono proprio andati giù. Dallo studio, infatti, è stato accusato di parlare a nome del Centrodestra, ma lui – con veemenza – ha respinto quell’illazione ai mittenti. Poi, quanto il clima si è incendiato per l’intervento della giornalista Claudia Fusani sul Mes, è scoppiata la scintilla.

Guido Crosetto sbotta contro Claudia Fusani

L’ex fondatore – insieme a Giorgia Meloni – di Fratelli d’Italia, ha abbandonato la politica da tempo e, anche nel recente passato, non ha lesinato critiche al centrodestra. Insomma, nonostante le ideologie, Guido Crosetto viene da sempre ascoltato e invitato nelle trasmissioni non per il suo ruolo (che non esiste più) di politico, ma in quanto imprenditore.

Il Mes e il Recovery Fund

Lo sfogo è arrivato dopo che Guido Crosetto ha sottolineato come i soldi del Recovery Fund arriveranno solamente nel 2021, mentre l’Italia ha bisogno di liquidità immediata per far ripartire il Paese. Insomma, non un attacco a quei sussidi e prestiti, ma alla contingenza temporale.

Ho appena sbottato a @CoffeeBreakLa7 — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) July 23, 2020

Poi, quelle parole sul Mes di Claudia Fusani gli hanno fatto perdere la pazienza.

(foto di copertina: da Coffee Break, La7)