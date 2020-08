Grillo: «Il sogno era un movimento senza né sedi né tesori»

In un post intitolato «Dite al treno che io passo solo una volta», Beppe Grillo ha lanciato la sua idea di infrastrutturazione digitale in Italia ed è tornato a parlare delle dinamiche interne del M5s in seguito alle indiscrezioni su una riunione dei pentastellati in cui si sarebbe invocata la costituzione di un vero e proprio partito M5s.

«E’ parecchio tempo che sono in disparte perché si dicono un sacco di cose su cui preferisco non essere immischiato. Ma ci terrei a dire che io ho fatto parte di un sogno che si è realizzato del M5s che oggi governa, partendo da un’idea di rete e di un movimento senza sedi, senza tesori, senza soldi partendo proprio dall’idea che la rete è l’intelligenza condivisa», scrive Grillo nel post.

L’intervento di Grillo nel contesto del Movimento

L’intervento del fondatore del Movimento è arrivato dopo due eventi importanti nella vita ed evoluzione del M5s: la rincandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma, che ha aperto la questione del tetto dei mandati elettorali (su cui potranno votare online da oggi gli iscritti da almeno sei mesi alla piattaforma Russeau), e la possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, sia con partiti tradizionali e liste civiche.

Sul Blog delle Stelle, Vito Crimi aveva annunciato di voler mettere mano al vincolo sui mandati elettorali, ma il suo intervento non è piaciuto a tutti all’interno del Movimento. Crimi ha chiesto ai sostenitori una riflessione sul limite del doppio mandato per gli eletti nei consigli comunali, precisando che «un eventuale cambiamento non è da intendersi come una deroga o passo indietro sui nostri principi».

Grillo sull’infrastrutturazione digitale dell’Italia

«Partivamo proprio dall’idea che la rete è l’intelligenza condivisa e la politica condivisa e che la società del futuro sarà condivisa con la rete: attraverso quello passerà qualsiasi cosa. Noi invece ci perdiamo in discorsi completamente inutili, vuoti e senza senso» ha continuato Grillo nel nuovo intervento sul suo blog. «Adesso, solo adesso, abbiamo l’opportunità di fare scelte coraggiose, sostenendo lo sviluppo digitale dell’Italia con una visione industriale e di lungo periodo. Infrastrutture e competenze digitali, infatti, sono un elemento imprescindibile per rendere il nostro Paese competitivo sui mercati internazionali e generatore di sviluppo. Lo sviluppo digitale dipende adesso da noi: è il momento giusto per fare un piano industriale, non un piano finanziario»