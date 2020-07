Beppe Grillo ha ‘ritoccato’ verso l’alto il listino prezzi per le sue interviste

Aveva già fatto discutere il tariffario Beppe Grillo per le interviste e per le foto da pubblicare sui giornali e in televisione. Il guru del Movimento 5 Stelle, infatti, ha reso noto che per la fine del 2020 e per tutto il 2021 non si seguiranno più le tariffe dello scorso anno, ma queste ultime saranno aggiornate «onde evitare strani appostamenti ed inseguimenti spiacevoli».

LEGGI ANCHE > Beppe Grillo e i 100mila euro per l’affitto del Circo Massimo

Tariffario Beppe Grillo, la modifica

Le interviste scritte con invio di domande via mail, passano dai vecchi 1000 euro a domanda agli attuali 2000 euro a domanda. Le interviste per giornali e riviste passano dai vecchi 1000 euro a minuto agli attuali 5000 euro a minuto, per un minimo garantito di otto minuti. Infine, le interviste video per le televisioni passano da 2000 euro a minuto a 10mila euro a minuto (sempre come minimo 8 minuti).

Onde evitare strani appostamenti ed inseguimenti spiacevoli, ecco il listino interviste e foto per l’anno in corso e per il 2021. https://t.co/hR9BUMdUNq — Beppe Grillo (@beppe_grillo) July 17, 2020

Lo stesso rincaro vale anche per le immagini e le fotografie: dai 10 ai 15mila euro per una foto del viso, 20-30mila euro per il viso con le espressioni, 5mila euro più iva per le altre parti del corpo. Un rincaro decisamente importante che rende ancor più inavvicinabile il guru del Movimento 5 Stelle.

Ma non è detto che sia garanzia di risposta da parte di Beppe Grillo. Qualche anno fa nel 2014, infatti, fu Luca Bottura – giornalista di Repubblica – a provare a raccogliere fondi per proporre un’intervista con le proprie domande. In quella circostanza, nonostante tutta la raccolta, l’intervista fu annullata.