Su Chi le immagini esclusive della Gregoraci, madrina per caso dei mondiali con Alessandro Benetton

Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì 24 febbraio le immagini di Elisabetta Gregoraci, “madrina per caso” della chiusura dei campionati mondiali di sci di Cortina. Il presidente Alessandro Benetton, suo amico di vecchia data, saputo che la showgirl era in vacanza a Cortina da un’amica, l’ha invitata alla chiusura dei campionati.

Benetton e la Gregoraci, insieme con lo staff dell’organizzazione hanno pranzato insieme alla Tofana Lounge e poi Benetton l’ha accompagnata a visitare i luoghi e le strutture di questi mondiali trasformandola così nella “madrina” non ufficiale della giornata di chiusura dell’evento.