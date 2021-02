Gregoraci-Briatore: nessun ritorno di fiamma. Fake news

Le voci circolate in questi giorni non sono vere

‘Si risposano’. ‘Riesplode l’amore dopo anni’. ‘Sono tornati insieme’. Questi i titoli partiti dopo una fake news che ha come protagonisti Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci.

Gregoraci-Briatore, storia di una fake news

Una notizia che noi di Giornalettismo possiamo smentire ufficialmente perché, pur tifando per l’amore di coppia, questa notizia è una fake news . Flavio ed Elisabetta sono in ottimi rapporti. Hanno ritrovato il sorriso di un tempo. Ma non c’è nessun ritorno di fiamma tra i due. La Gregoraci è impegnata tra lavoro, le presenze in studio al Grande Fratello Vip e soprattutto il suo ruolo di mamma.