La risposta di Biden alla chiassosa minoranza no vax che mette a rischio gli Usa è l'obbligo vaccinale per i lavoratori del governo e il Green Pass settimanale nelle aziende private

Usa, come funziona il Green Pass settimanale per i lavoratori nelle aziende con più di cento dipendenti

«La nostra pazienza sta finendo»: più chiaro di così si muore. Le parole di Joe Biden hanno anticipato la decisione che è stata annunciata per combattere la pandemia da Covid. Con i nuovi casi che ieri hanno superato quota 170 mila in 24 ore, il presidente degli Stati Uniti deve correre ai ripari. Le nuove misure che verranno introdotte per i lavoratori comprendono l’obbligo vaccinale per tutti i dipendenti federali (oltre 2 milioni di persone) e delle compagnie militari private che lavorano per il governo. Per le aziende private che contano più di 100 dipendenti, invece, non si procederà con l’obbligo vaccinale però sarà previsto un Green Pass settimanale.

Il Green Pass settimanale in Usa per le aziende private

Le misure che verranno attuate riguardano, potenzialmente, cento milioni di cittadini americani. I provvedimenti sono stati disposti tramite l’emanazione di due ordini esecutivi per l’obbligo vaccinale dei lavoratori federali e stabilendo multe fino a 14mila euro per le aziende che non rispettano le direttive. Tutti i dipendenti delle aziende che contano più di 100 dipendenti, quindi, dovranno essere vaccinati o effettuare almeno un test ogni settimana così da ottenere il Green Pass settimanale.

Garantire che il personale delle aziende private sia vaccinato o sottoposto a regolare tampone ha lo scopo di creare un modello nazionale da replicare a livello di autorità locali.

La minoranza no vax che crea problemi

Il discorso del presidente degli Stati Uniti è stato particolarmente duro nei confronti dei no vax: «Siamo stati pazienti, ora basta». Ha parlato di «strumenti per combattere il Covid-19 ma una minoranza di americani, sostenuta da una minoranza di funzionari di governo, continua a creare problemi». Negli Stati Uniti – nonostante si mirasse a raggiungere il 70% dei vaccinati entro luglio – si contano 80 milioni di persone non vaccinate e solo il 53% dei cittadini ha completato il ciclo con due dosi. La prima dose è stata somministrata al 62% degli americani.