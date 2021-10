Green pass Adolf Hitler, i giornali lo chiamano «leaker francese» ma si tratta di un esperto di cybersecurity

Nella giornata di ieri l’account Twitter reversebrain ha reso nota la questione del green pass Adolf Hitler in un thread su Twitter. Oggi tutti ne discutono, facendo riferimento alla possibilità che le chiavi siano state rubate in Italia – poi smentita -. In giornata è emerso che i green pass falsi e funzionanti pubblicati in rete – oltre a quello di Adolf Hitler ne è stato individuato almeno un altro – siano stati emessi con chiavi di Polonia e Francia: la conferma arriva, come scrive il Corriere della Sera, da fonti vicine al Dipartimento per la trasformazione digitale nel nostro paese. I due certificati falsi sono già stati annullati questa mattina (abbiamo fatto la prova con quello di Adolf Hitler e confermiamo che non risulta più valido). Intanto, però, alcuni giornali online hanno cominciato a dire che dietro l’account reversebrain ci sia un leaker francese.

I giornali parlano di «leaker francese» ma a smentire è lui stesso

Il diretto interessato ha commentato l’accusa di essere una spia che ha divulgato informazioni riservate: «Alcuni giornali online stanno scrivendo che sono un leaker francese (siete seri?) – scrive su Twitter reversebrain – La notizia è falsa e stanno copiando articoli da altri siti web. Non ho fatto trapelare nulla, ho solo trovato un thread su RaidForum». L’accusa dei giornali, quindi, non trova alcun fondamento poiché – come abbiamo già confermato e come scrive anche David Puente su Open – la fonte primaria è quel forum. Tutto nasce dalla richiesta a un utente ignoto di provare di essere in grado di realizzare green pass falsi che risultassero validi.

Tra i giornali che hanno parlato del leaker francese (che leaker non è, come ha confermato lui stesso nella bio di Twitter parlando del blog di cybersecurity e del suo lavoro di valutazione e analisi di un sistema informatico o di una rete) ci sono Fanpage e TGCom24.