Dopo giorni di riflessioni Mediaset ha finalmente deciso per la chiusura anticipata del Grande Fratello Vip. Il reality per antonomasia prodotto da Endemol chiuderà i battenti il prossimo 8 aprile e non il 27, tornando così alla sua configurazione originale prima che i vertici decidessero di prolungarlo a seguito degli ottimi ascolti. La comunicazione è arrivata attraverso una lettera, letta prima da Fabio Testi, poi da Adriana Volpe ed infine da Antonella Elia:

“La situazione in cui siamo in tutta Italia e in altri paesi è unica, incredibile e mai accaduta prima. La gente è a casa in questo periodo così strano e cerca di distrarsi in mille modi diversi. C’è preoccupazione ma c’è anche tanto senso di responsabilità, unità e tanta voglia di vivere, di trovare soluzione per passare il tempo, di sorridere, di trovare modi per passare il tempo e di condividere tutte le emozioni. Vi daremo conto d’ora in avanti di tutto – ha spiegato la produzione dello show – prendendo una decisione storica per quanto riguarda il programma. Questo dandovi prima di tutto la possibilità di parlare con i vostri cari. Vi faremo vedere cosa fanno gli italiani e continueremo a darvi informazioni sull’evoluzione della situazione. Il pubblico vi ama e segue la vostra storia attento come non mai e grazie a voi ha modo di rilassarsi, provare a sorridere ed emozionarsi”

I concorrenti del Grande Fratello VIP si sono subito commossi per quanto comunicato loro dalla produzione, in particolare Adriana Volpe che era parsa molto preoccupata per la sua famiglia. Fabio Testi aveva espresso più volte la volontà di abbandonare per tornare a casa, ma ora tutti sanno che torneranno a casa prima del previsto. La situazione vedrà inevitabilmente un cambio di meccanismi per quanto riguarda il sistema di eliminazione e probabilmente già dal 18 marzo vedremo una doppia uscita dalla casa più spiata d’Italia. Intanto è stato comunicato che Alfonso Signorini continuerà a condurre dagli studi di Cologno Monzese dato che non sono più consentiti gli spostamenti fuori dal proprio comune neppure per motivo di lavoro.