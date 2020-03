Tutta la televisione sta modificando il suo palinsesto televisivo per il Coronavirus dando risalto all’informazione, come anche Mediaset che ha deciso di mandare in onda ogni sera su Rete 4 un approfondimento in prima serata. Nonostante ciò è importante anche l’intrattenimento per far svagare il pubblico, per questo motivo il Biscione ha confermato la messa in onda senza pubblico Striscia la Notizia, Amici e Grande Fratello Vip:

“Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del decreto del Presidente del Consiglio. Oltre al grande sforzo dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da Striscia la Notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di continuare ad andare in onda. Naturalmente apportando tutte le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza. Tutti i nostri collaboratori impegnati nella produzione di questi programmi – autori, conduttori, tecnici – hanno aderito alla nostra proposta dimostrando totale disponibilità e di questo li ringraziamo di cuore”

Dunque confermato il palinsesto per questi tre programmi con Striscia la Notizia dopo il Tg5 delle 20:00, Amici invece vi aspetta il venerdì sera in prima serata mentre continuerà l’appuntamento con il Grande Fratello Vip il mercoledì fino a fine aprile.

Pier Silvio Berlusconi: “A Mediaset orgogliosi di rendere un servizio agli italiani”

Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset ha deciso di mandare una lettera a tutti i dipendenti impegnati a vari livelli nell’azienda di Cologno Monzese, che ha ribadito stanno aiutando il popolo italiano dandogli informazione e intrattenimento al tempo del Coronavirus:

“Siamo in un momento che nessuno aveva mai vissuto prima d’ora. Tutta l’Italia è coinvolta in una severissima allerta sanitaria. Come avrete capito, Mediaset ha agito tempestivamente mettendo in atto una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza di tutti noi. Ma allo stesso tempo abbiamo agito dal punto di vista organizzativo per continuare ad assicurare il funzionamento della nostra Azienda e poter fare gli editori a pieno regime anche in queste circostanze così difficili. Mi rivolgo quindi a tutti voi perché oggi più che mai sento la necessità di ringraziarvi. Oggi più che mai il nostro essere editori è importante: grazie al nostro lavoro stiamo offrendo a tutti gli italiani un grande servizio con un’informazione autorevole e con un intrattenimento che rende un po’ più vivibile questo periodo di smarrimento. In un momento come questo dobbiamo essere orgogliosi del nostro lavoro e orgogliosi della nostra azienda. Stringiamo i denti, restiamo uniti e rispettiamo scrupolosamente tutte le regole. Noi di Mediaset siamo come una grande famiglia su cui si può sempre contare. E questo ha un valore straordinario. Per questo voglio dire grazie di cuore a tutti voi e mandare un abbraccio affettuoso alle vostre famiglie. Pier Silvio”.

Dunque continueranno già da questa sera le puntate di Amici di Maria De Filippi, che si confermerà come un fiore all’occhiello della programmazione Mediaset pur senza pubblico.